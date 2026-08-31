कश्मीर आने-जाने वालों के लिए बड़ी खबर! श्रीनगर एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल, ₹1,667 करोड़ से होगा विस्तार

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब और बड़ा होने वाला है। एयरपोर्ट के विस्तार पर 1,667 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके बाद यहां हर साल एक करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता हो जाएगी। नए टर्मिनल का काम 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी के अनुसार, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के 1,667 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विस्तार से सालाना यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़कर एक करोड़ होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 24 फरवरी, 2026 को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। इसके तहत 71,500 वर्ग मीटर के बिल्ट-अप एरिया वाली एक नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की योजना है। पीक आवर्स में 2,900 यात्रियों को संभालने की तैयारी जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित टर्मिनल पीक आवर्स यानी सबसे ज़्यादा भीड़ वाले समय के दौरान 2,900 यात्रियों और सालाना एक करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।

इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अनुमानित 48 महीने लगेंगे और अभी यह टेंडरिंग के चरण में है। इस विस्तार का मकसद श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालना है, खासकर पर्यटन के पीक सीज़न के दौरान। इससे अतिरिक्त क्षमता और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।