कश्मीर के सोपोर में टारगेट किलिंग का षड्यंत्र नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में दो आतंकियों को गिरफ्तार कर टारगेट किलिंग के बड़े षड्यंत्र को विफल कर दिया है। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि दोनों टीआरएफ के एक माड्यूल से जुड़े हैं। पुलिस ने सेना की 22 आरआर और सीआरपीएफ की 179 बटालियन के जवानों के साथ मिलकर सोपोर में सदीक कालोनी मोमिनाबाद के बाहरी छोर पर एक नाका लगाया था।

सूचना थी कि मोमिनाबाद में दो आतंकी देखे गए हैं। नाका पार्टी ने वहां से गुजरने वाले लोगों की निगरानी की। इस दौरान फ्रूट मंडी की तरफ से दो युवक आते दिखाई दिए। दोनों नाका देखकर कुछ देर रुके और फिर अहद बाबा क्रासिंग की तरफ मुड़े। उन्हें ऐसा करते देख नाका पार्टी को संदेह हुआ और उसने इन दोनों को रुकने के लिए कहा।