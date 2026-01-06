Language
    सोनमर्ग में चलती गाड़ियों में सेल्फी लेते पर्यटकों का वीडियो हुआ वायरल, यातायात पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:51 PM (IST)

    सोनमर्ग में पर्यटकों द्वारा चलती गाड़ियों से सेल्फी लेने, स्टंट ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ग्रामीण यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पुलिस ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और चालकों को एंटी-स्किड चेन का उपयोग करने का निर्देश दिया।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सोनमर्ग घूमने आए कई पर्यटकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और चलती गाड़ियों में सेल्फी और वीडियो बनाते हुए अपनी जान जोखिम में डालने के बाद, ग्रामीण यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई पर्यटक बर्फ से ढकी सड़कों पर स्टंट ड्राइविंग, चलती गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर झुकना, सड़कों पर नाचना और यातायात के बीच सेल्फी लेना जैसी खतरनाक गतिविधियों में लिप्त देखे गए।

    अधिकारियों ने कहा कि ऐसी हरकतें न केवल इसमें शामिल लोगों की जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि संकरे और बर्फीले रास्तों पर यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

    पहले, पर्यटकों को जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त पाया गया था, जैसे चलते-फिरते सेल्फी लेना, जिससे चालक का ध्यान भटक सकता है और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यातायात पुलिस अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा के महत्व और ऐसे कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में बताया। पर्यटकों को सलाह दी गई कि वे अपनी और सड़क पर दूसरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

    अधिकारियों ने चालकों को बर्फीली सड़कों से निपटने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए अपने वाहनों में एंटी-स्किड चेन का सख्ती से उपयोग करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि सर्दियों के दौरान यातायात संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

    यातायात पुलिस ने पर्यटकों से प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और स्थानीय परिस्थितियों का सम्मान करने की अपील दोहराई ताकि सभी के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित हो सके।