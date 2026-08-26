श्रीनगर में स्मार्ट सिटी की अजब कहानी! करोड़ों खर्च कर बनी सड़कें फिर तोड़ी जा रहीं, जहांगीर चौक पर दोबारा काम शुरू

रजिया नूर, श्रीनगर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के सौंदर्यीकरण और कायापलट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना के बाद संबंधित अधिकारियों ने शायद इसकी खामियों को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सड़कों को उखाड़कर उन्हें नए सिरे से बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लालचौक से सटे जहांगीर चौक के एक हिस्से को अब तोड़ा जा रहा है और उस पर फिर से काम शुरू किया गया है।

पैदल चलने वालों के रास्ते की टाइलें हटाकर सड़क के किनारे रखी जा रही हैं, जिससे श्रीनगर के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और उसे लागू करने के तरीके पर नए सवाल उठ रहे हैं।

मजदूरों ने पैदल चलने वालों के रास्ते के कुछ हिस्सों को उखाड़ दिया है और टाइलें हटा दी हैं। हालांकि इस नए बदलाव के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह कदम दो हालिया घटनाओं जिनमें बारिश के चलते आई बाढ़ और लालचौक व जहांगीर चौक सहित शहर के मुख्य स्थानों व जंकक्शनों जंक्शन पर लगातार लगने वाला ट्रैफिक जाम, शामिल के चलते उठाया गया है।

हालांकि, जहांगीर चौक के एक हिस्से पर फिर से काम शुरू करने के मकसद या कारण के बारे में फिलहाल कोई भी संबंधित अधिकारी नहीं बता रहा है। फिर भी, इस तोड़-फोड़ पर लोगों का ध्यान गया है क्योंकि जहांगीर चौक उन इलाकों में से एक था जिन्हें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेहतर बनाया गया था।

क्या बोले स्थानीय लोग शकील अहमद नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि इस प्रोजेकट पर जिस तरह से सरकार की फजीहत हुई है, यह इसी का नतीजा है कि अब सरकार अपनी खामियों व कोतािहियों को दूर करने के लिए सड़कों को दुबारा खोद रही है।'

जहांगीर भट नामक एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'पहेल तो हमें भी हैरानी हुई कि जहांगरी चौक के इस हिस्से पर टायलें बिछाई गई थी और इसे एक पाथवे की शकल दी गई थी। लेकिन अब दुबारा उखाड़ा जा रहा है। इसके मुझे दो ही कारण नजर आ रहे हैं, या तो ब्यूटिफ्केशन के नाम पर खामियों से भरे इस स्मार्ट स्टी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर के बिगड़ चुके हुलिये को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है या फिर नया टेंडर निकाल इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग अपनी जेबों को फिर से गर्म करना चाहते हैं।'

3,634 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कई बड़े काम शामिल श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अप्रैल 2017 में केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तीसरे दौर में मंज़ूरी मिली थी। श्रीनगर ज़िला प्रशासन के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के दो मुख्य हिस्से थे, एरिया-बेस्ड डेवलपमेंट (जिसकी अनुमानित लागत 2,869.24 करोड़ रुपये थी) और पैन-सिटी साल्यूशंस (जिसकी लागत 765.03 करोड़ रुपये थी)।

इन दोनों हिस्सों की कुल लागत 3,634.27 करोड़ रुपये थी। शुरुआती स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में श्रीनगर के मुख्य शहर के 1,180 एकड़ इलाके में एरिया-बेस्ड डेवलपमेंट की योजना थी। इस प्रोग्राम का मकसद शहरी ज़रूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करना था, जिसमें मोबिलिटी, स्मार्ट यूटिलिटीज़, सीवेज और साफ़-सफ़ाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेरिटेज और कल्चरल टूरिज़्म, शहर के मुख्य हिस्से का नवीनीकरण और आर्थिक पुनरुद्धार शामिल थे। पैन सिटी काम्पोनेंट को इन फिजिकल बदलावों को टेक्नोलाजी-आधारित समाधानों के ज़रिए बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें शहरी मोबिलिटी, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आम सेवाओं व सुविधाओं को शामिल किया गया था। अकेले शहरी मोबिलिटी पर पैन सिटी काम्पोनेंट के तहत 284.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

सिर्फ सुंदरता नहीं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम को सिर्फ़ सुंदरता बढ़ाने के काम के तौर पर नहीं, बल्कि श्रीनगर के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक पहल के तौर पर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट को श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ज़रिए लागू किया गया था, जो सितंबर 2017 में बनाई गई एक स्पेशल-पर्पज़ व्हीकल (खास मकसद के लिए बनाई गई कंपनी) थी। पूरे हो चुके काम के कुछ हिस्सों को अब हटाया जा रहा है और जंक्शन पर ट्रैफ़िक की समस्याएं बनी हुई हैं।