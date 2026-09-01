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गांदरबल की सिंध नदी में घुल रहा 'धीमा जहर', इंसानों और ट्राउट मछली के लिए खतरा; रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 07:15 AM (IST)

गांदरबल की सिंध नदी में बिना ट्रीट किया गया सीवेज मिलने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे इंसानों और ट्राउट ...और पढ़ें

सिंध नदी में लगातार पहुंच रहा अनट्रीटेड सीवेज। (फाइल फोटो)

सिंध नदी में लगातार पहुंच रहा अनट्रीटेड सीवेज (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सिंध नदी में अनट्रीटेड सीवेज से प्रदूषण बढ़ा।

  2. इंसानों और ट्राउट मछली के स्वास्थ्य को खतरा।

  3. सोनमर्ग एसटीपी अधूरा, प्रदूषण नियंत्रण में देरी।

रजिया नूर, श्रीनगर। मध्य कश्मीर गांदरबल जिले की जीवन रेखा कहलाने वाली सिंधु नदी जिसे उस जिले में मीठे पानी व ट्राउट मछली का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है. अब न तो इंसानी और ना ही जलजीवों के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि इसमें कई इलाकों से निकलने वाला गंदा पानी व मलमूत्र घुल जाता है और अंजाने में लोग पानी में घुले इस धीमे जहर का सेवन कर रहे हैं जबकि ट्राउट भी इस दूषित पानी में सांसे ले रही है। यह बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPC) द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई रिपोर्ट में सामने आई है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, ज़िले की अहम इकोलाजिकल जीवन-रेखा और ट्राउट मछली पालन के लिए मीठे पानी की मुख्य स्रोत, सिंध नदी बिना ट्रीट किए गए सीवेज के बहाव के कारण प्रदूषित हो रही है। रिपोर्ट में इस नदी के तीन अहम हिस्सों कंगन अकहाल ब्रिज, सोनमर्ग शुतकाडी ब्रिज और सोनमर्ग में सिंध नाला, पर प्रदूषण का स्तर ज़्यादा पाया गया है।

इस प्रदूषण की वजह कई म्युनिसिपल और कमर्शियल नालों से बिना ट्रीट किया गया घरेलू सीवेज पानी में मिलना है। यह रिपोर्ट एनजीटी के उन निर्देशों के पालन में सौंपी गई थी, जो सिंध नाला के प्रदूषण और इलाके में ट्राउट मछली के आवास पर इसके संभावित असर से जुड़ी कार्यवाही के दौरान दिए गए थे।

इस सिलसिले में ताज़ा नतीजे 4 मई को सीपीसीबी द्वारा किए गए व्यापक फ़ील्ड निरीक्षण के दौरान लिए गए पानी के सैंपल पर आधारित हैं। ट्रिब्यूनल सिंध नदी में प्रदूषण और ट्राउट मछली पालन पर इसके असर की जांच कर रहा है, क्योंकि यह इलाका ट्राउट पालन के लिए मीठे पानी का एक अहम स्रोत है।

जांच में सामने आई ये अहम बात

गौरतलब है कि जिले में पर्यावरण से जुड़े खतरों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए थे, विशेषकर यह देखने के लिए कि पानी के प्रदूषण का इलाके के अहम ट्राउट-पालन इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ सकता है। 4 मई को किए गए निरीक्षण के दौरान, सीपीसीबी ने विभिन्न स्थानों पर सिंध नदी समेत जल्सतोरों पानी के 11 सैंपल लिए, इनमें से 7 सैंपल सिंध नदी के अलग-अलग हिस्सों से और चार सैंपल नाले में गिरने वाले गंदे पानी के नालों से लिए गए थे।

हालांकि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, नदी से लिए गए सभी 7 सैंपल 'क्लास डी' के तहत वन्यजीवों और मछली पालन के लिए तय 'बेस्ट-यूज़' (सबसे अच्छे इस्तेमाल) के मानकों पर खरे उतरे। तीन जगहों, कंगन अखल ब्रिज, सोनमर्ग शुतकाडी ब्रिज और सोनमर्ग में सिंध नाला पर 'टोटल कोलीफार्म' का स्तर ज़्यादा होने के कारण वे 'क्लास बी' और 'क्लास सी' के मानकों को पूरा नहीं कर पाए।

इन जगहों पर पीएच, घुली हुई आक्सीजन और बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) जैसे दूसरे मापदंड भी टेस्ट किए गए और वे तय सीमा के अंदर पाए गए।

सिंध नदी में गिर रहे नालों में गंदगी का स्तर बेहद ज्यादा

हालांकि, सिंध नदी में गिरने वाले अन्य नालों के माइक्रोबायोलाजिकल एनालिसिस से पता चला कि उनमें गंदगी का स्तर बहुत ज़्यादा था। सीपीसीबी ने कहा कि ये स्तर सिंध नदी में बिना ट्रीट किए गए सीवेज के बहाव को दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि ठीक से ट्रीट न किए गए घरेलू वेस्टवाटर की वजह से इस जलमार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है।

रिपोर्ट में सोनमर्ग में सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपरेशनल कमियों की ओर भी इशारा किया गया। जांच के दौरान, प्रस्तावित 1.2 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) अधूरा पाया गया और अभी तक चालू नहीं हुआ था।

सोनमर्ग में STP का इंतजार

इधर, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथारिटी (एसडीए) के अधिकारियों ने सीपीसीबी टीम को बताया कि इस सुविधा (एसटीपी) को चालू करने में कम से कम दो महीने और लगेंगे।एसटीपी को चालू करने में हो रही देरी अहम है क्योंकि नालों के ज़रिए बिना ट्रीट किया गया सीवेज जिसमें फीकल कोलीफार्म व बीओडी का स्तर बहुत ज्यादा है. लगातार सिंध नदी में जा इसे दूषित कर रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सिंधु नदी में इसी तरह तरह धीमा जहर घुलता रहा तो इसमें पनर रही ट्राउट का पनपना मुशकिल हो जाएगा और साथ ही इस नदी का पानी सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थय पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगे।