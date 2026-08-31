जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना, एके-47 और पिस्तौल समेत हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने काे नष्ट करते हुए वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। यह ठिकाना एक बाग में जमीन की खोदाई कर बनाया गया था।

शोपियां से मिली जानकारी के अनुसार, एक विशेष सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शोपियां के नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था। तलाशी लेते हुए सुरक्षाबल जब एक बाग में पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुरान कमरा नजर आया । कमरे के पास उन्हें जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ नजर आया तो उन्होंने उस जगह की जांच शुरु की तो उन्हें वहां एक भूमिगत ठिकाना मिला।