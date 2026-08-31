जम्मू-कश्मीर: शोपियां में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना, एके-47 और पिस्तौल समेत हथियार बरामद
शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान एके-47 राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए।
HighLights
शोपियां में सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया
एके-47, पिस्तौल, गोला-बारूद सहित हथियार बरामद
नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में चला संयुक्त अभियान
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने काे नष्ट करते हुए वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। यह ठिकाना एक बाग में जमीन की खोदाई कर बनाया गया था।
शोपियां से मिली जानकारी के अनुसार, एक विशेष सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने शोपियां के नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था।
तलाशी लेते हुए सुरक्षाबल जब एक बाग में पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुरान कमरा नजर आया । कमरे के पास उन्हें जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ नजर आया तो उन्होंने उस जगह की जांच शुरु की तो उन्हें वहां एक भूमिगत ठिकाना मिला।
जवानों ने उसकी तलाशी ली और वहां से एक एके47 राइफल, दो एके 47 मैगजीन, 7.62 एमएम के 60 कारतूस, एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 9 एमएम के छह कारतूस बरामद किए गए।
अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार कहां से लाए गए थे और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था।