शोपियां में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी! आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, AK-47 समेत कई हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक संयुक्त अभियान के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।

अधिकारियों के अनुसार, विशेष सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शोपियां के नाइकपोरा मेमेंदर इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया था। इस दौरान बाग क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया।

तलाशी में संदिग्ध ठिकाने का पता चला

तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को एक संदिग्ध ठिकाना मिला, जहां से एक एके47 राइफल, दो एके 47 मैगजीन, 7.62 एमएम के 60 कारतूस, एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 9 एमएम के छह कारतूस बरामद किए गए।

मामले की जांच शुरू अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार कहां से लाए गए थे और इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था।