सेब के गढ़ शौपियां में तेज आंधी ने मचाई तबाही, बागों को भारी नुकसान, लोग बोले- महीनों की मेहनत मिनटों में खाक!

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि से सेब के बागों को भारी नुकसान पहुंचा। इससे पेड़ से फल गिर गए और फसल कटाई के मौसम से कुछ हफ़्ते पहले ही बागवानों को बड़ा झटका लगा। तूफ़ान से बेमनीपोरा, चेक नौगाम, कचदूरा, हंजीपोरा और पांडोशन समेत सेब उगाने वाले लगभग दो दर्जन गांवों में नुक्सान किया।

किसानों ने बताया कि तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि ने लगभग एक घंटे तक इलाके में कहर बरपाया, जिससे बागों में गिरे हुए सेब और खराब फल बिखरे पड़े थे। प्रभावित गांव शोपियां के मुख्य सेब उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, जहां बागवानी हज़ारों किसान परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।

तूफ़ान ने फसल बर्बाद कर दी बेमनीपोरा के एक बागवान शौकत अहमद वानी ने कहा कि तूफ़ान ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा, 'तेज़ हवाओं के कारण 50 प्रतिशत से ज़्यादा फल पेड़ों से गिर गए। इसने हमारे बागों को बर्बाद कर दिया है।'

महीनों की कड़ी मेहनत कुछ ही मिनटों में बेकार इलाके के एक अन्य किसान वहीद अहमद ने कहा कि महीनों की कड़ी मेहनत कुछ ही मिनटों में बेकार हो गई। उन्होंने कहा, 'सेब की खेती हमारी आर्थिक जीवनरेखा है। हम अच्छी फसल की उम्मीद में पूरे साल अपने बागों की छंटाई, छिड़काव, सिंचाई और सुरक्षा में बिताते हैं। वह सारी मेहनत कुछ ही मिनटों में बेकार चली गई।

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अहमद ने कहा कि चने के आकार के ओलों ने फसल को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे फलों की गुणवत्ता और बाज़ार मूल्य दोनों कम हो गए। कई बागवानों ने कहा कि खराब फलों के बाज़ार में अच्छी कीमत मिलने की संभावना नहीं है, और उन्होंने कहा कि वित्तीय नुकसान बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि फसल पकने के करीब थी।

कई इलाकों में नुकसान लगभग 100 प्रतिशत

फ्रूट मंडी शोपियां के अध्यक्ष मुहम्मद अशरफ़ वानी ने कहा कि चने के आकार के ओलों ने 10 से 15 मिनट तक बागों पर ज़ोरदार प्रहार किया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वानी ने कहा, 'कई इलाकों में नुकसान लगभग 100 प्रतिशत है। उन्होंने सरकार से सेब उत्पादकों को मौसम से होने वाले बार-बार के नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा योजना शुरू करने का आग्रह किया।'