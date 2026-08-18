कश्मीर के सेबों की चमक हुई फीकी! ओलों ने बिगाड़ी क्वालिटी, कुछ गांवों में 90% तक नुकसान, बीमा कवच की मांग तेज

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पहले ही मौसम की मार को झेल रहे दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में हज़ारों सेब उत्पादक अब नए नुकसान का सामना कर रहे हैं। लगातार हुई ओलावृष्टि से दर्जनों गांवों में सेब के बागों को नुकसान पहुंचा है, जिससे फसल बीमा योजना की मांग फिर से उठने लगी है।

14 अगस्त को हुई ताज़ा ओलावृष्टि ने कपरान, मंडूजन, फेरिपोरा, पुडसू और बटगुंड जैसे गांवों में सेब की उन फसलों को नुकसान पहुंचाया जो कटाई के लिए तैयार हो रही थीं। प्रभावित उत्पादक मोहम्मद शफी ने बताया कि उनके बाग में कंचे के आकार के ओले गिरे, जिससे फलों पर निशान पड़ गए और ज़्यादातर फसल को अच्छी कीमत पर बेचना मुश्किल हो गया।उन्होंने कहा कि उनके बाग को लगभग 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है।

फसल बीमा योजना शुरू करने की मांग शफी ने कहा, 'हम लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं। बार-बार खराब मौसम की घटनाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई उत्पादकों का कहना है कि खराब हुई फसलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनके पास बहुत कम विकल्प हैं।' राजनीतिक नेताओं और किसान संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में फसल बीमा योजना शुरू करने की मांग फिर से उठाई है।

जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ज़हूर अहमद राथर ने कहा कि किसान अभी पहले खराब मौसम से हुए नुकसान से उबर भी नहीं पाए थे कि इलाके में और ओलावृष्टि हो गई। राथर ने कहा, 'बिना किसी व्यापक बीमा योजना के, किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ती रहेगी।'

कुछ किसानों की पूरी फसल बर्बाद उन्होंने कहा कि सरकार को एक ऐसी बीमा व्यवस्था शुरू करनी चाहिए जिसमें ओलावृष्टि, तेज़ हवाओं और मौसम की अन्य चरम घटनाओं से होने वाले फसल के नुकसान को शामिल किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि बार-बार होने वाले नुकसान के कारण छोटे और मध्यम किसानों के लिए सेब की खेती करना बहुत जोखिम भरा होता जा रहा है।

राथर ने बताया कि कुछ उत्पादकों की पूरी फसल तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है। यह ताज़ा तूफ़ान उस घटना के दो हफ़्ते से भी कम समय में आया है, जब 6 अगस्त को दक्षिण कश्मीर के दो दर्जन से ज़्यादा गांवों में तेज़ हवाओं और ओलावृष्टि ने सेब के बागों को भारी नुकसान पहुँचाया था।

ओलों से खराब हुए सेबों की कम कीमत मिलती लगातार खराब मौसम की घटनाओं ने इस इलाके की सेब की अर्थव्यवस्था पर बड़े असर की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसान उत्पादन के अहम दौर में नुकसान का सामना कर रहे हैं। ओलों से खराब हुए सेबों की क्वालिटी अक्सर कम हो जाती है और उनकी कीमत भी काफी कम मिलती है, जबकि बुरी तरह खराब हुए फलों की बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाती या बहुत कम कीमत मिलती है।

कुछ गांवों में 90% से ज़्यादा नुकसान बागवानी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि हालिया ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।अधिकारी ने कहा, अभी आकलन चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ गांवों में 90% से ज़्यादा नुकसान हुआ है।