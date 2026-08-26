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कुलगाम में सुरक्षाबलों ने फिर 5 आतंकी ओवरग्राउंड वर्करों को दबोचा, टार्गेट किलिंग का षडयंत्र विफल

By Naveen Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:48 PM (IST)

सुरक्षाबलों ने कुलगाम में लश्कर और हिजबुल के पांच ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार कर टार्गेट किलिंग की बड़ी साजिश नाकाम की है।

पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार।

पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार।

HighLights

  1. कुलगाम में पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार

  2. लश्कर-हिजबुल के टार्गेट किलिंग का षडयंत्र नाकाम

  3. हथियार और गोला-बारूद बरामद, पूछताछ जारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन में बतौर आतंकी सक्रिय होने जा रहे आतंकियों के पांच ओवरग्राउंड वर्करों को बुधवार को दक्षिण कश्मीर की कुलगाम में गिरफ्तार कर टार्गेट किलिंग के एक बड़े षडयंत्र को विफल बनाने का दावा किया है।

उनके पास से 9 एमएम की चार पिस्तौल व चार मैगजीन और 22 कारतूस के अलावा दो हथगोले व अन्य साजो सामान भी बरामद किया गया है। इससे पूर्व सोमवार और मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां व पुलवामा में सुरक्षाबलों ने तीन अलग अलग अभियानों में आतंकियों के आठ ओवरग्राउंड वर्करों को हथियार व अन्य साजो सामान संग पकड़ा है।

कुलगाम में पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्करों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि कुलगाम के बुगाम इलाके में एक जगह आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर जमा हो रहे हैं।

वह आतंकी संगठन में सक्रिय होने वाले हैं और उससे पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सेना की 09 आरआर ओर सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन के साथ मिलकर बुगाम में घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया।

तलाशी लेते हुए सुरक्षाबल जब गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक बाग में दाखिल हुए तो वहां मौजूद युवकों ने भागने का प्रयास किया। सुरक्षाबलों ने उनके भागने के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए उन्हें पकड़ लिया।

उनकी पहचान फुरखान अहमद वानी (22), पुत्र मोहम्मद यूनिस वानी, निवासी बुगाम, सोहैब अहमद पाला (20), पुत्र मोहम्मद पाला, निवासी बुगाम; सलमान अब्बास लोन (20), पुत्र मोहम्मद अब्बास लोन, निवासी बुगाम, निदाश अहमद रेशी (22), पुत्र गुल मोहम्मद रेशी, निवासी नानीबुग; और फैजल अकबर (30), पुत्र मोहम्मद अकबर डार, निवासी रेडवानी पायीन के रूप में हुई है। इन पांचों के पास से सुरक्षाबलों ने हथियार व अन्य साजो सामान भी बरामद किया।

शुरुआती पूछताछ में इन पांचों ने बताया कि वह दक्षिण कश्मीर में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीनक के नेटवर्क केा फिर से खड़ा करने के षडयंत्र को आगे बढ़ा रहे थे और जिले में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के साथ ही उन्होंने बतौर आतंकी सक्रिय होना था। फिलहाल पांचों से पूछताछ जारी है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।