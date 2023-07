उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने पकड़ा एक आतंकी, पाकिस्तान मेड पिस्तौल और कारतूस बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल आतंकियों के नेटवर्क को नष्ट करने में जुटे हुए हैं। भारतीय सेना और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस आतंकियों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह एक आतंकी को उत्तरी कश्मीर के बारामूला से गिरफ्तार किया गया। आतंकी अपने परिजनों से मिलने के लिए आया हुआ था। पुलिस ने आतंकी के पास से एक पाकिस्तान मेड पिस्तौर और कारतूस बरामद किया है।

उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने पकड़ा एक आतंकी। जागरण

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। सुरक्षाबलों ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला (Baramulla) में एक स्थानीय आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिस्तौल व अन्य साजो सामान भी मिला है। उससे पूछताछ जारी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह पुलिस को अपने तंत्र से पता चला कि बारामुला के नौपुरा जगीर करीरी में एक आतंकी छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसी समय सेना और एसएसबी के जवानों के साथ मिलकर नौपुरा जगीर की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। जवान जब घेराबंदी कर रहे थे तो एक युवक ने घेराबंदी तोड़ भागने का प्रयास किया। जवानों ने अपनी सूझ बूझ का परिचय देते हुए उसे बचाव का कोई मौका दिए बगैर पकड़ लिया। परिजनों से मिलने आया था आतंकी पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि पकड़े गए आतंकी की पहचान मोहम्मद सादिक लोन के रूप में हुई है। वह नौपुरा जगीर का ही हरने वाला है और कुछ माह पहले ही आतंकी बना था। बताया जा रहा है कि वह अपने परिजनों से मिलने आया था और इसी दौरान सुरक्षाबलों को उसके आने का पता चल गया था। उसके पास से पाकिस्तान में निर्मित एक पिस्तौल, एक मैगजीन व कारतूस और कुछ अन्य साजो सामान मिला है। पुलिस ने आतंकी के खिलाफ सशस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि इससे पूर्व आज सुबह जम्मू प्रांत में सीमावर्ती आरएसपुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से स्थानीय लोगों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भी पकड़ा है।

