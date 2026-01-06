कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त, हथियारों का जखीरा बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा के अंतर्गत एलओसी के साथ सटे पुतशाही, सोगाम में एक आतंकी ठिकाने से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। बरामद साजो सामान को आतंकियों द्वारा आने वाले दिनों में कुपवाड़ा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा किया जा रहा था।

यहां मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि सोगाम कुपवाड़ा में आतंकियों द्वारा एक जगह विशेष पर कोई ठिकाना बनाया गया गयाहै। पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर सेना की 47 और 08 राष्ट्रीय राइफल्स, सीसुब की 31वीं वहिरी बटालियन के जवानों के साथ मिलकर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया।

सुरक्षाबलों ने उपलब्ध सूचनाओं का आकलन करते हुए पुतशाही जंगल में तलाशी अभियान चलाया और एक जगह बने आतंकी ठिकाने का पता लगाया। सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाने की सावधानीपूर्वक तलाशी ली और वहां से 7.62 एमएम कैलिबर के 34 कारतूस, एक पिस्तौल, एक मैगजीन और उसके 18 कारतूस, पाकिस्तान में बना एक ग्रेनेड, चार चीनी ग्रेनेड और एक एम्युनिशन पाउच और एक छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर व स्टोव बरामद किया। सामान को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाना नष्ट कर दिया ताकि दोबारा उसका इस्तेमाल न हो सके।