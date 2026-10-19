जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, संदिग्ध ठिकाना ध्वस्त; जंगलों के बीच छिपने का था इंतजाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों ने रविवार को खाग के शुपलिन इलाके में एक संदिग्ध ठिकाने का पता लगाकर वहां से घरेलू इस्तेमाल और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बरामद किया। बरामदगी में कंबल, गैस चूल्हा, चावल, दूध, तेल, खाने-पीने की चीजें और रसोई के बर्तन शामिल हैं।

हालांकि, इस ठिकाने का इस्तेमाल किस मकसद से किया जा रहा था और यहां कौन ठहरता था, इसे लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षाबलों को मौके से तीन कंबल, एक कालीन, एक गैस चूल्हा और पांच लीटर क्षमता वाला पानी का जग मिला।

इसके अलावा पांच किलोग्राम चावल, दो किलोग्राम प्याज, मैगी नूडल्स के दो पैकेट, नमक का एक पैकेट और टॉफियों का एक पैकेट भी बरामद किया गया। दूध के दो पैकेट, रिफाइंड तेल का एक पैकेट, प्रोटीन सप्लीमेंट के दो कंटेनर और एक किलोग्राम गुड़ भी मौके से मिला।

बरामद सामान में तंबाकू के दो पैकेट और बैटरी सेल का एक पैकेट भी शामिल है। ठिकाने से दो प्लेट, एक गिलास और खाना पकाने के दो बर्तन भी मिले हैं। आधिकारिक खुलासे का इंतजार सामान की सूची से पता चलता है कि वहां रोजमर्रा के इस्तेमाल, भोजन तैयार करने और जरूरी चीजों को रखने के लिए कई वस्तुएं मौजूद थीं। हालांकि, केवल इन वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर ठिकाने के वास्तविक इस्तेमाल के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।