Amarnath Yatra: एडीजीपी ने नुनवान बेस कैंप का किया दौरा, यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा : जागरण

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: कश्मीर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (एडीजीपी) विजय कुमार ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर में श्री अमरेश्वर धाम के प्रमुख आधार शीविर नुनवन पहलगाम का दौरा कर, यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष, एक्स-रे प्वायंट के कामकाज का जायजा लने के अलावा किसी भी आतंकी हमले और आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारियों के लिए संबधित सुरक्षा एजेंसियों की माक ड्रिल का भी जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार, एडीजीपी विजय कुमार के साथ दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआइजी , सीआरपीएफ के डीआइजी, एसएसपी अनंतनाग, कमांडेंट सीआरपीएफ, कैंप निदेशक व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एडीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए कई श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। उन्होंने संबधित अधिकारियों से यात्रा को पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित एवं वियवासपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए अपनायी जा रही रणनीति पर चर्चा करते हुए उसमें आवश्यक बदलाव के निर्देश भी दिए। संयुक्त माक ड्रिल का भी लिया जायजा उन्होंने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता और तैयारियों का पता लगाने के लिए उनकी एक संयुक्त माक ड्रिल का भी जायजा लिया। ड्रिल में दौरान भीड़ नियंत्रण, किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने और उसमें राहत अभियान चलाने, आतंकी हमले की स्थिति से निपटने की अपनी क्षमता का संबधित सुरक्षाबलों ने प्रदर्शन किया। एडीजीपी ने इस दाैरान एसएसपी अनंतनाग को यात्रा मार्ग पर सभी संवेदनशील इलाकों में नियमित तौर पर तलाशी अभियान चलाने और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने संयुक्त नियंत्रण कक्ष का भी जायजा लिया।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN