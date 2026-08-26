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संगरवानी बनेगा जनजातीय पर्यटन का मॉडल, 14 जल संयंत्रों के लिए 2.75 करोड़ मंजूर; पुलवामा में बोले मंत्री जावेद राणा

By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 06:35 AM (IST)

मंत्री जावेद राणा ने संगरवानी को जनजातीय पर्यटन मॉडल गांव बनाने की घोषणा की और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

पुलवामा में मंत्री जावेद राणा का बड़ा एलान। फोटो जागरण

पुलवामा में मंत्री जावेद राणा का बड़ा एलान। फोटो जागरण

HighLights

  1. संगरवानी को मॉडल जनजातीय पर्यटन गांव बनाया जाएगा।

  2. वन अधिकार अधिनियम से जनजातीय अधिकारों, आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।

  3. राजपोरा में 14 जल संयंत्रों को 2.75 करोड़ रुपये मिले।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मंगलवार को कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू कर वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के साथ उनकी आजीविका के अवसरों को भी मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

जिला पुलवामा के अंतर्गत राजपोरा विधानसभा क्षेत्र के संगरवानी में आयोजित जनजातीय सम्मेलन के दौरान मंत्री ने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और क्षेत्र की विकास संबंधी समस्याओं एवं मांगों की जानकारी ली। कार्यक्रम में राजपोरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर, पांपोर के विधायक हसनैन मसूदी, पूर्व विधायक मोहम्मद खलील बंड तथा जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

14 जल शोधन संयंत्रों के लिए 2.75 करोड़ रुपये

सम्मेलन में स्थानीय लोगों ने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। लोगों ने क्षेत्र में मौजूद जल निस्पंदन संयंत्रों के उन्नयन और उनकी क्षमता में सुधार की मांग की, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके।

मंत्री ने इन मांगों पर संज्ञान लेते हुए राजपोरा विधानसभा क्षेत्र में 14 जल निस्पंदन संयंत्रों के सुधार और पुनर्विकास के लिए 2.75 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की बुनियाद हैं। सरकार इन क्षेत्रों में आवश्यक ढांचागत सुधारों को प्राथमिकता दे रही है।

संगरवानी में मृदा संरक्षण कार्यों की योजना

संगरवानी क्षेत्र के विकास को लेकर भी मंत्री ने कई निर्देश जारी किए। उन्होंने मृदा संरक्षण विभाग को लगभग एक करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए। डीपीआर के आधार पर क्षेत्र में मृदा संरक्षण और उससे जुड़े विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि स्थानीय जरूरतों और लोगों से प्राप्त सुझावों को विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में शामिल किया जाएगा, ताकि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके।

पर्यटन मानचित्र पर आएगा संगरवानी

जावेद राणा ने सांगेरवानी को वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन ग्राम के रूप में विकसित करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने और इसे मॉडल जनजातीय पर्यटन गांव के तौर पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि संगरवानी की प्राकृतिक खूबसूरती, जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और विरासत को पर्यटन विकास का आधार बनाया जा सकता है। इससे स्थानीय युवाओं और समुदायों के लिए रोजगार तथा आय के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

अधिकारों के साथ आजीविका को भी बढ़ावा देने की जरूरत

सम्मेलन में वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की मान्यता, दावों को दाखिल करने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया तथा ग्राम सभाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन अधिकारों, सरकारी योजनाओं और रोजगार से संबंधित मुद्दे भी सामने रखे।

राणा ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केवल अधिकारों की मान्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातीय समुदायों को अपनी पारंपरिक आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और जंगलों से जुड़े पारंपरिक संबंधों को सुरक्षित रखने का अवसर भी देता है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सम्मेलन में उठाई गई जायज समस्याओं की जांच कर उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।