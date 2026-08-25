पलायन के सालों बाद अपने कश्मीरी घर पहुंचीं एक्ट्रेस संदीपा धर, 90 साल पुरानी अलमारी देख हुईं भावुक

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दशकों बाद जब एक्ट्रेस संदीपा धर अंत: कश्मीर में अपने पुश्तैनी घर लौटीं, तो उन्हें उम्मीद थी कि घर दशकों से बंद रहने के कारण जर्जर हो चुका होगा। लेकिन इसके बजाय, उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी की ऐसी चीजें मिलीं जो बहुत अच्छी हालत में बची हुई थीं।

कश्मीर में जन्मीं इस एक्ट्रेस ने हाल ही में बरसों बाद अपने परिवार के घर में कदम रखा और पाया कि दशकों बीतने और कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद मची उथल-पुथल के बावजूद, घर का ज्यादातर पुराना सामान वहीं मौजूद था। वहां बिजली नहीं थी। नल में पानी नहीं आता था। घर में मुश्किल से ही कोई सामान बचा था। लेकिन घर अभी भी खड़ा था, समय के साथ धीरे-धीरे पुराना हो रहा था, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें थीं जो किसी तरह इतने सालों तक बची रह गई थीं।

लिविंग रूम में, धर को लकड़ी का एक बारीक नक्काशी वाला कैबिनेट मिला, जो उनके अंदाज़े से 80 से 90 साल पुराना था। वह अभी भी लगभग सही-सलामत हालत में था। उन्होंने अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ऐसा लगा जैसे हमारे अतीत का एक छोटा सा हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा हो। यह खोज सिर्फ बड़ी या कीमती चीज़ों तक ही सीमित नहीं थी।

एक पुरानी अलमारी के अंदर, धर को पुराने एयर इंडिया के बोर्डिंग पास और बैगेज टैग मिले, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 30 से 40 साल पुराने हैं। जब ये जारी किए गए थे, तब ये कागज़ के मामूली टुकड़े थे। दशकों बाद, ये पारिवारिक इतिहास का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने लिखा, कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े, जो उस समय बिल्कुल मामूली थे, लेकिन किसी तरह वे हर चीज़ के बावजूद बच गए।

उन्हें अपने अंकल के सूट भी मिले, जिनमें से कुछ यूनाइटेड किंगडम में सिलवाए गए थे। बोर्डिंग पास की तरह, ये कपड़े भी ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिन्हें आम तौर पर ऐतिहासिक वस्तुओं के तौर पर सहेजकर रखने के बारे में सोचा जाए। फिर भी, वे घर के अंदर ही रहे और धर को उस पारिवारिक जीवन से जोड़े रखा जो दशकों पहले रुक गया था। धर ने लिखा, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप ढूंढने नहीं जाते। वे बस आपका इंतज़ार करती हैं।

शायद यही भावना उनके अनुभव को सबसे अच्छी तरह बयां करती है। उनकी यह यात्रा सिर्फ बचपन और परिवार से जुड़ी जगह पर लौटना नहीं था। यह एक ऐसे घर से सामना था जो असल में एक 'टाइम कैप्सूल' बन चुका था। ऐसी आम चीज़ों का सुरक्षित बच जाना वाकई हैरान करने वाला है।

लकड़ी की अलमारी, एयरलाइन का बोर्डिंग पास, बैगेज टैग और एक सूट कश्मीर से पंडितों के पलायन के बड़े इतिहास के मुकाबले इनकी कीमत शायद बहुत कम हो। फिर भी, इनके बचे रहने से उस इतिहास से एक बहुत ही निजी जुड़ाव महसूस होता है: ये उन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की निशानियां हैं जो कभी उस घर के अंदर गुजरी थीं। इससे एक बड़ी कहानी भी पता चलती है कि बिना किसी सुरक्षा के भी इसे लूटा नहीं गया। धर उन जगहों पर भी दोबारा गईं जो कश्मीर के साथ उनके रिश्ते को खास बनाती हैं।

उन्होंने शालीमार बाग, फूलों और गेंदे के फूलों, नागिन झील और परी महल से दिखने वाले नज़ारों की तस्वीरें शेयर कीं। डल झील भले ही कश्मीर की सबसे मशहूर झील हो, लेकिन धर ने साफ़ किया कि उनका दिल कहीं और बसता है। उन्होंने लिखा, हर कोई डल झील की बात करता है, लेकिन नागिन झील हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। वह शंकराचार्य मंदिर भी गईं और वहाँ पहुँचने के लिए करीब 250 सीढ़ियाँ चढ़ने और श्रीनगर के नज़ारे वाले उस पवित्र स्थल तक पहुंचने के अनुभव का ज़िक्र किया।