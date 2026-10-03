Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर: गुरेज में किशनगंगा नदी किनारे मिले हैंड ग्रेनेड, पुलिस-सेना ने संभाला मोर्चा; दोनों किए निष्क्रिय

By Naveen NawazEdited By: Dallu Slathia
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:55 PM (IST)

उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में किशनगंगा नदी किनारे दो जंग लगे हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। सुरक्षाबलों ने मौके पर ...और पढ़ें

गुरेज में मिले दो ग्रेनेड, सुरक्षित तरीके से किए गए निष्क्रिय। (फाइल फोटो)

गुरेज में मिले दो ग्रेनेड, सुरक्षित तरीके से किए गए निष्क्रिय (फाइल फोटो)

HighLights

  1. उत्तरी कश्मीर के गुरेज में दो जंग लगे ग्रेनेड मिले।

  2. किशनगंगा नदी किनारे स्थानीय लोगों ने ग्रेनेड देखे।

  3. सुरक्षाबलों ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड निष्क्रिय किए।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे गुरेज(बांडीपोर) सेक्टर में किशनगंगा नदी किनारे से दो जंग लगे हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। सुरक्षावलों ने दोनों ग्रेनेड अपने कब्जे में लेकर इन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है

उत्तरी कश्मीर के गुरेज के बगतोर इलाके में किशनगंगा नदी के निकट जंगल से सटे क्षेत्र में स्थानीय लोगों को दो जंग लगे हैंड ग्रेनेड मिले। दोनों ग्रेनेड चोंटिवारी गांव के पास पाए गए।

किशनगंगा किनारे दिखे दो जंग लगे ग्रेनेड

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह बगतूर गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने किशनगंगा दरिया के किनारे जोकि जंगल के साथ सटा है, दो जंग लगे ग्रेनेड देखे। उन्होंने उसी समय निकटवर्ती इजमर्ग स्थित पुलिस चौकी में सूचित किया।

सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किए दोनों ग्रेनेड

पुलिस का एक दल और सेना के जवानों का दस्ता भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गया और उसने दोनों ग्रेनेड अपने कब्जे मं लेकर इन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

क्यों संवेदनशील है गुरेज सेक्टर?

बता दें कि किशनगंगा दरिया गुरेज सेक्टर में गुलाम कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है। गुरेज सेक्टर को आतंकियों की घुसपैठ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भी माना जाता है।