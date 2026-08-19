कश्मीर में हादसों का दिन, सिंथन टॉप पर टवेरा फिसली, एक की मौत और 4 गंभीर; सोपोर में बुजुर्ग महिला की गई जान
दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंथन टॉप के ...और पढ़ें
HighLights
सिंथन टॉप के पास टवेरा दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत।
सोपोर में आल्टो की चपेट में आने से महिला की मौत।
कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में बुधवार को दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में सिंथन टाप के पास एक टवेरा गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सिंथन टाप से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर लार्नू क्षेत्र में हुआ। टवेरा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके03-जी-7299 था, डक्सुम से किश्तवाड़ की ओर जा रही थी, जब चालक ने कथित तौर पर इस पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही लार्नू से एक पुलिस टीम और एक एम्बुलेंस को तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर भेजा गया। टीम ने घटनास्थल पर पहुच बचाव कारर्वाई शुरू की और घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घटना में मारे गए मृतक की पहचान अभी तक हो पाई है।
70 साल की महिला की मौत
बुधवार तड़के उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सोफी अकबर रोड के बाईपास पर एक आल्टो कार की चपेट में आने से 70 साल की एक महिला की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर डीएल-6-सीएन-4595 वाली आल्टो कार सोपोर से बांडीपुर की ओर जा रही थी, तभी सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला, जिसकी पहचान निंगली के रहने वाली अजी बेगम पत्नि अब्दुल खालिक बुडो के तौर पर हुई है। पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है।