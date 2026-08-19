कश्मीर में हादसों का दिन, सिंथन टॉप पर टवेरा फिसली, एक की मौत और 4 गंभीर; सोपोर में बुजुर्ग महिला की गई जान

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में बुधवार को दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में सिंथन टाप के पास एक टवेरा गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सिंथन टाप से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर लार्नू क्षेत्र में हुआ। टवेरा, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके03-जी-7299 था, डक्सुम से किश्तवाड़ की ओर जा रही थी, जब चालक ने कथित तौर पर इस पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही लार्नू से एक पुलिस टीम और एक एम्बुलेंस को तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर भेजा गया। टीम ने घटनास्थल पर पहुच बचाव कारर्वाई शुरू की और घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घटना में मारे गए मृतक की पहचान अभी तक हो पाई है।

70 साल की महिला की मौत बुधवार तड़के उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सोफी अकबर रोड के बाईपास पर एक आल्टो कार की चपेट में आने से 70 साल की एक महिला की मौत हो गई।