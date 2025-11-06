कश्मीर के पुलवामा में सड़क हादसा, बुजुर्ग की मौत

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा के पास एक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 70 वर्षीय गुलाम रसूल चौपान सड़क पार करते समय एक मारुति गाड़ी की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

File Photo