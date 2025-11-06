कश्मीर के पुलवामा में सड़क हादसा, बुजुर्ग की मौत
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतीपोरा के पास एक सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 70 वर्षीय गुलाम रसूल चौपान सड़क पार करते समय एक मारुति गाड़ी की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से एक बुज़ुर्ग की मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक जिसकी पहचान 70 वर्षीय गुलाम रसूल चौपान पुत्र अब्दुल अजीज निवासी पदगामपोरा,अवंतीपोरा के रूप में हुई है, सड़क पार कर रहा था, तभी एक मारुति गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।
उसे पहले उपजिला अस्पताल अवंतीपोरा ले जाया गया डाक्टरों ने उसकी हालत को देख उन्नत इलाज के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस रेफर कर दिया गया जहां उसने जखमों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी चालक जो वारदात के फौरन बाद फरार हो गया था,की तलाश जारी कर दी है।
