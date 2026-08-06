'370 हटना असंवैधानिक था', फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान; कहा- संसद से सड़क तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना एक असंवैधानिक मामला था। जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली के लिए नेकां का संघर्ष जारी रखेगी।

आज यहां पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सभी जानते हैं कि पा अगस्त, 2019 को जो कुछ हुआ था, वह असंवैधानिक था और यही कारण है कि गत पांच अगस्त बुधवार को संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हमारा समर्थन किया, विरोध प्रदर्शन मं भाग लिया। हमारा संघर्ष और विरोध जारी रहेगा।