'हम भी टैक्स भरते हैं...', लद्दाख में हंगामा करने वाली Gen Z पर भड़के पूर्व सैनिक

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Ladhak Girl Viral Video: लद्दाख में सुरक्षाकर्मियों से तीखी बहस करने वाली 25 वर्षीय (Ladhak Gen Z Viral Video) महिला पर्यटक की सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने आलोचना की है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा जवान भी टैक्स देते हैं। लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए।

कश्मीर में तैनात 15 कोर के कमांडर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या अपमानित करना बिल्कुल भी सही नहीं है। 'उसने कश्मीरियों के बीच फूट डालने की कोशिश की' रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं उस महिला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, जिसने लद्दाख में हंगामा किया था। उसने कुछ ऐसा नुकसान किया है, जिसके बारे में हमारे देश को पता होना चाहिए।

पांडे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि वह उस महिला टूरिस्ट के लिए एक महीने की सैलरी क्राउडफंड करने को तैयार हैं, ताकि वह सियाचिन या ऐसी ही किसी जगह पर सेवा दे सके और सुरक्षा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके।

उन्होंने कहा,'मैं उसके लिए (महिला पर्यटक) एक महीने की सैलरी क्राउडफंड करना चाहूंगा ताकि वह सियाचिन में या उस जगह पर सेवा दे सके, जहां उसने हंगामा किया था और वहां अपने जैसे लोगों से निपट सके।' उन्होंने यह भी बताया कि सेवारत और रिटायर्ड कर्मी भी टैक्स देते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'उसने Gen Z को बहुत गलत तरीके से पेश किया है और उन्हें बदनाम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे Gen Z से मिलता हूं। वे धैर्यवान, विनम्र, सम्मान करने वाले और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। मुझे जम्मू-कश्मीर और बाकी भारत में उसके जैसे लोग अभी तक नहीं मिले।'

महिला पर्यटक ने मांगी माफी बता दें कि महिला पर्यटक की वीडियो वायरल होने के बाद उसने माफी मांगी है। उसने कहा कि वह काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और इसलिए उसने अनाप-शनाप बोल दिया। वह सेना के जवानों का सम्मान करती है। उसने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस, सीएम उमर अब्दुल्ला सहित पूरे देश से माफी मांगी है।