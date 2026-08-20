'हम भी टैक्स भरते हैं...', लद्दाख में हंगामा करने वाली Gen Z पर भड़के पूर्व सैनिक
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने लद्दाख में सुरक्षाकर्मियों से बहस करने वाली महिला पर्यटक की आलोचना की, जवानों के सम्मान और उनके योगदान पर जोर दिया।
HighLights
रिटायर्ड जनरल पांडे ने लद्दाख में पर्यटक के व्यवहार की आलोचना की
जवानों के सम्मान और उनके योगदान को समझने पर जोर दिया
महिला पर्यटक ने बाद में अपने गुस्से वाले व्यवहार के लिए माफी मांगी
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Ladhak Girl Viral Video: लद्दाख में सुरक्षाकर्मियों से तीखी बहस करने वाली 25 वर्षीय (Ladhak Gen Z Viral Video) महिला पर्यटक की सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने आलोचना की है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा जवान भी टैक्स देते हैं। लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए।
कश्मीर में तैनात 15 कोर के कमांडर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों को गलत तरीके से दोषी ठहराना या अपमानित करना बिल्कुल भी सही नहीं है।
'उसने कश्मीरियों के बीच फूट डालने की कोशिश की'
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'मैं उस महिला को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, जिसने लद्दाख में हंगामा किया था। उसने कुछ ऐसा नुकसान किया है, जिसके बारे में हमारे देश को पता होना चाहिए।
उसने कश्मीरियों के बीच फूट डालने की कोशिश की, जो भारत के बराबर के नागरिक और हिस्सेदार हैं और जिन्हें सुरक्षा जांच की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है।'
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'सरकार या सुरक्षाबल को टूरिस्टों को रोकने में मजा नहीं आता'
पूर्व सैन्य अधिकारी ने आगे कहा, 'किसी भी सरकार या सुरक्षाबल को इसमें मजा नहीं आता। आज हालात इसलिए शांतिपूर्ण हैं क्योंकि वही वर्दीधारी लोग काम कर रहे हैं।'
पांडे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि वह उस महिला टूरिस्ट के लिए एक महीने की सैलरी क्राउडफंड करने को तैयार हैं, ताकि वह सियाचिन या ऐसी ही किसी जगह पर सेवा दे सके और सुरक्षा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके।
उन्होंने कहा,'मैं उसके लिए (महिला पर्यटक) एक महीने की सैलरी क्राउडफंड करना चाहूंगा ताकि वह सियाचिन में या उस जगह पर सेवा दे सके, जहां उसने हंगामा किया था और वहां अपने जैसे लोगों से निपट सके।' उन्होंने यह भी बताया कि सेवारत और रिटायर्ड कर्मी भी टैक्स देते हैं।
उन्होंने आगे कहा, 'उसने Gen Z को बहुत गलत तरीके से पेश किया है और उन्हें बदनाम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे Gen Z से मिलता हूं। वे धैर्यवान, विनम्र, सम्मान करने वाले और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। मुझे जम्मू-कश्मीर और बाकी भारत में उसके जैसे लोग अभी तक नहीं मिले।'
महिला पर्यटक ने मांगी माफी
बता दें कि महिला पर्यटक की वीडियो वायरल होने के बाद उसने माफी मांगी है। उसने कहा कि वह काफी फ्रस्ट्रेटेड थी और इसलिए उसने अनाप-शनाप बोल दिया। वह सेना के जवानों का सम्मान करती है। उसने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस, सीएम उमर अब्दुल्ला सहित पूरे देश से माफी मांगी है।
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Don't want to shame a lady who created scene in Ladakh. She did few damages that our country should know.— Lt Gen DP Pandey (@LtGenDPPandey) August 19, 2026
Tried to create a divide with Kashmiris who are equal partner and citizens of India and had to go through the challenges of security checks. No government or security force…