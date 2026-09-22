जम्मू-कश्मीर: राजौरी के लिए खुला सरकारी खजाना, अब 403 सड़कें और पुल होंगे चकाचक; ₹185 करोड़ का मेगा प्लान तैयार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राजौरी में हालिया फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से हुए नुकसान के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने राहत और पुनर्बहाली को लेकर विधानसभा में विस्तृत जानकारी पेश की है। सरकार के अनुसार, प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक मदद देने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, बिजली और जलापूर्ति ढांचे की स्थायी बहाली के लिए भी बड़े स्तर पर योजना तैयार की गई है।

राजौरी विधायक इफ्तिकार अहमद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने विधानसभा को बताया कि राजौरी विधानसभा क्षेत्र में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन से प्रभावित 149 परिवारों के राहत मामले प्राप्त हुए। निर्धारित एसडीआरएफ मानकों के तहत इन परिवारों को कुल 40.61 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 2.81 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसे स्वीकृत मानकों के अनुसार बांटा गया।

बाढ़ से टूटी सड़कें-पुल अब होंगे दुरुस्त बाढ़ और भूस्खलन ने राजौरी के बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया। प्रारंभिक आकलन के आधार पर 403 सड़कों और पुलों की स्थायी बहाली के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पूरे पुनर्निर्माण पर करीब 185 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।