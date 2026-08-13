कश्मीर के सेबों पर दोहरी मार! कटाई से पहले बारिश ने बढ़ाई चिंता, क्या फसल की क्वालिटी पर पड़ेगा असर?

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। घाटी के सेब उत्पादकों के लिए लंबे समय तक हुई बारिश राहत और चिंता दोनों लेकर आई है। पर्याप्त नमी फलों के विकास में मदद कर सकती है, लेकिन दक्षिण कश्मीर में लगातार गीले मौसम के कारण बागों में फंगल बीमारियों, जलभराव और अन्य समस्याओं के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है।

सेब उत्पादन वाले कई प्रमुख इलाकों के उत्पादकों ने बताया कि लगभग दो हफ़्ते तक लगातार बारिश के बाद उन्हें सेब में 'सेकेंडरी एप्पल स्कैब' और नमी से जुड़ी अन्य समस्याएं दिखाई देने लगी हैं। यह समस्या शोपियां में नागबल, अनंतनाग में डचनीपोरा, कुलगाम में अहरबल और पुलवामा में शादिमार्ग के अलावा कश्मीर के अन्य फल-उत्पादक इलाकों से भी सामने आई है।

उत्पादकों को क्यों हो रही चिंता उत्पादकों का कहना है कि चिंता सिर्फ़ बारिश की मात्रा को लेकर नहीं है, बल्कि पत्तों, फलों और मिट्टी पर लंबे समय तक बनी रहने वाली नमी को लेकर है। शोपियां के सेब उत्पादक निसार अहमद ने कहा, बारिश नमी बनाए रखने और फलों के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब यह कई दिनों तक लगातार होती है, तो हालात फंगल बीमारियों के लिए अनुकूल हो जाते हैं। अब स्थिति पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है।

उत्पादकों के अनुसार, ये लक्षण निचले और ऊंचे, दोनों तरह के इलाकों में देखे जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लंबे समय तक गीले मौसम ने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले बागों को प्रभावित किया है। एप्पल स्कैब क्या है एप्पल स्कैब कश्मीर में सेब की खेती को प्रभावित करने वाली प्रमुख फंगल बीमारियों में से एक है। यह बीमारी तेज़ी से फैल सकती है जब बारिश, ज़्यादा नमी और लंबे समय तक पत्तों का गीला रहना संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। यह बीमारी आमतौर पर पत्तों और फलों पर गहरे रंग के या मखमली धब्बों के रूप में दिखाई देती है।

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हालांकि शुरुआती संक्रमण को बाग की सुरक्षा के समय पर किए गए उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन फसल के बढ़ने के मौसम में होने वाला सेकेंडरी संक्रमण फल की दिखावट और बाज़ार में उसकी बिक्री की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

फसल की पैदावार के साथ दिखावट भी जरूरी उत्पादकों के लिए, फसल की पैदावार जितनी ज़रूरी है, लगभग उतनी ही ज़रूरी फसल की दिखावट भी है। विशेषकर तब जब कटाई का मौसम पास आ रहा हो। एक किसान ने अपने बाग में नेक्रोटिक लीफ ब्लाच (पत्तों पर धब्बे पड़ने की बीमारी) जैसे लक्षण बताते हुए कहा, 'सिर्फ़ 'स्कैब' ही समस्या नहीं है। हम पत्तों से जुड़ी समस्याएं भी देख रहे हैं। लगातार नमी से कई तरह की बीमारियों के लिए हालात बन रहे हैं, और उत्पादकों को बहुत सावधान रहना होगा।'

जल भराव से बागों को लेकर चिंता बढ़ी कई बागों में किसानों ने बताया कि मिट्टी लंबे समय तक गीली रही है और कुछ जगहों पर पानी जमा होने की खबर है। चिंता यह है कि लंबे समय तक पानी जमा रहने से सेब के पेड़ों की जड़ों पर असर पड़ सकता है और जड़ सड़ने और मिट्टी से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं।

किसानों का कहना है कि ऐसा नुकसान शायद तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ पेड़ कमज़ोर हो सकते हैं और उनकी पैदावार पर असर पड़ सकता है। लगातार नमी से फल फटने और क्वालिटी से जुड़ी दूसरी समस्याओं की चिंता भी बढ़ रही है, विशेषकर अगर कटाई से पहले के अहम समय में भी गीला मौसम बना रहता है।

उत्पादक यह भी मानते हैं कि बारिश अपने आप में फसल के लिए नुकसानदायक नहीं होती। सही मात्रा में नमी फलों के विकास में मदद कर सकती है और अच्छे हालात में फलों का साइज़ और रंग बेहतर करने में योगदान दे सकती है। उन्होंने कहा कि समस्या तब होती है जब नमी बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे मिट्टी और पत्ते लंबे समय तक गीले रहते हैं।

जम्मू-कश्मीर में सामान्य से ज़्यादा बारिश रिपोर्ट में दिए गए मौसम के आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई में जम्मू-कश्मीर में सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे उत्पादकों की चिंता और बढ़ गई है क्योंकि गीला मौसम अभी भी बना हुआ है। उन्होंने बागवानी विभाग से विशेष रूप से कवक रोगों की पहचान, जल निकासी में सुधार और बाग प्रबंधन के समय पर उपाय करने के संबंध में जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन बढ़ाने का आग्रह किया।

कटाई से पहले फसल बचाने की बढ़ी चिंता कई उत्पादकों के लिए, तात्कालिक चिंता फसल को कटाई से कुछ सप्ताह पहले होने वाले नुकसान से बचाना है, जिसे उन्होंने पूरे मौसम में पाला-पोसा है। उत्पादकों ने कहा कि यदि बारिश का मौसम जारी रहता है, तो रोग, जलभराव और फलों की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का संयोजन फसल की मात्रा और बाजार मूल्य दोनों को प्रभावित कर सकता है।