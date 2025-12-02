Jammu Kashmir News: पुलवामा में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ शिकंजा, पुलिस ने जब्त किए कई वाहन
पुलवामा में अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कई वाहनों को जब्त किया गया है जो अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी है और देर रात के अभियान के दौरान अवैध खनन गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही भारी मशीनरी जब्त की है।
लितर पुलिस थाना की पुलिस टीमों ने सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात को राम्बी आरा और निकलूरा गांवों में लक्षित जाzच की, जहां दो जेसीबी मशीनें, पांच ट्रैक्टर और एक लोडर को कथित तौर पर खनिजों के अवैध खनन में लगे होने के कारण रोका गया।
अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्ती के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिले में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, खासकर रात के समय जब ऐसी गतिविधियाँ कथित तौर पर बढ़ जाती हैं।
अधिकारियों ने कहा कि खनिजों के l परिवहन में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है और गंभीर पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं।
