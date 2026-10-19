कश्मीर: पुलवामा में महिला की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से रेता गला; बेटा नमाज पढ़ने गया था

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के परिगाम गांव में सोमवार सुबह एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला का शव उसके घर के भीतर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतका की पहचान 70 वर्षीय जानी बेगम के रूप में हुई है।

पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार सुबह करीब पांच बजे की बताई जा रही है। बताया गया है कि उस समय महिला का बेटा फज्र की नमाज अदा करने के लिए नजदीकी मस्जिद गया हुआ था। स्थानीय लोगों के हवाले से सामने आई जानकारी में आशंका जताई गई है कि बेटे की गैरमौजूदगी में कोई अज्ञात व्यक्ति घर में दाखिल हुआ और महिला पर हमला कर दिया। हालांकि, घटनाक्रम की पूरी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

महिला की हत्या के बाद कई सवाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला का गला धारदार हथियार से रेता गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की परिस्थितियां गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि, घर में किसी के प्रवेश करने, हमले के तरीके और वारदात के पीछे संभावित वजह को लेकर अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। जांच का मुख्य उद्देश्य महिला की मौत की परिस्थितियों का पता लगाना, हमले में शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करना और वारदात के पीछे की वजह स्पष्ट करना है।