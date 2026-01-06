Language
    जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में लाखों की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    पुलवामा में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लाखों रुपये का हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया। लितर इलाके में हुई इस कार्रवाई में 263 ग्राम मादक प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार को पुलिस ने लितर इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका और उसमें से लाखों रुपये के अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य का हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया। पुलिस के अनुसार, नियमित नाका ड्यूटी के दौरान ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने 263 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया।

    ट्रक चालक की पहचान अतहर मकबूल गनी पुत्र मोहम्मद मकबूल निवासी बीजिबहारा,अनंतनाग के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध में शामिल वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।

    अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 और 21 के तहत एफआईआर संख्या 03/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त किए गए प्रतिबंधित सामान के स्रोत का पता लगाने और मादक पदार्थों के नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।