पुलवामा में क्रिकेट मैच के दौरान बड़ा हादसा, क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए देखने; दीवार गिरने से 10 घायल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में एक क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान दीवार टूटने से तकरीबन 10 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना बुधवार रात 11 बजे के करीब उस समय घटी जब वहां डे नाइट जारी रहने वाले रायल प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान घटी।

बताया जाता है कि यह मैच देखने के लिए कॉलेज ग्राउंड में तकरीबन 20,000 लोग एकत्र हुए थे। क्षमता से अधिक संख्या में दर्शकों के एकत्र होने के चलते कई दर्शक कॉलेज परिसर की दीवार पर चढ़ मैच देख रहे थे। दीवार उनका बोझ सहन नहीं कर पाई और वह गिर गई, जिसके चलते 10 दर्शक घायल हो गए।

इस घटना से वहां अफरातफरी फैल गई और वहां आसपास तैनात सुरक्षाबलों ने फौरन बचाव कार्रवाई शुरू की और घटना में घायल हुए लोगों, जिनमें अधिकांश युवा शामिल है, को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 7 घायलों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि 3 घायलों, जिनकी टांगों व बाजुओ में चोटें आई हैं, को श्रीनगर के बरजुल्लाह अस्पताल रेफर किया गया, जहां वह अभी उपचाराधीन हैं।

सनद रहे कि इस प्रीमियर लीग जिसमें घाटी की स्थानीय क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में न केवल पुलवामा बल्कि घाटी के अन्य जिलों से भी भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आ रहे हैं। बुधवार को होने वाले उस मैच में भी 20,000 से अधिक दर्शक जीडीसी पुलवामा में जमा हुए थे।