पुलवामा में BJP किसान मोर्चा नेता पर FIR, रंगदारी-धोखाधड़ी का आरोप; 10 दिन में दूसरे भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज

राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने बुधवार को भाजपा के एक और स्थानीय नेता एजाज अहमद शाह के खिलाफ रंगदारी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी है। आरोपित नेता भाजपा किसान मोर्चा की पुलवामा इकाई का उपप्रधान है। बीते दस दिनों में पुलवामा में यह दूसरा मामला है जब भाजपा के किसी स्थानीय नेता पर लोगों को धमकाने और जबरन वसूली के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया हो।

इससे पूर्व 11 जुलाई को पुलिस ने पुलवामा के तत्कालीन जिला भाजपा प्रधान शौकत अहमद गयूर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा ने शाैकत गयूर को संगठन से निलंबित कर दिया। पुलिस केस में मदद का भरोसा देकर पैसे लेने का आरोप संबधित अधिकारियों ने बताया कि एजाज अहमद शाह के खिलाफ त्राल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता ( की धारा 420 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि यह कथित अपराध 2022 में हुआ था, इसलिए मामला भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया है, जिसे जुलाई 2024 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) से बदल दिया गया था।

उन्होंने बताया कि एक स्थानीय नागरिक ने एजाज अहमद शाह के खिलाफ लिखित शिकायत में बताया है कि उसने पुलिस से जुड़े एक मामले में मदद करने के बहाने शिकायतकर्ता से पैसे लिए। चार पुलिस थानों में आठ मामले दर्ज अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में पुलवामा किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए शाह के खिलाफ 2016 से अब तक जिले के कम से कम चार पुलिस थानों में इसी तरह के आठ मामले दर्ज हो चुके हैं। शाह के खिलाफ इस साल दर्ज होने वाला यह तीसरा मामला है।