कश्मीर के कई इलाकों में 20 से 27 अगस्त तक बत्ती रहेगी गुल, कहां और कब होगी बिजली बंद? शटडाउन का शेड्यूल जारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच बिजली सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल) ने मेंटेनेंस के चलते कई 33 केवी लाइनों के शटडाउन का ऐलान किया है। इस वजह से अलग-अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, केपीडीसीएल ने बताया कि जरूरी मरम्मत कार्य के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी रखें और प्रशासन का सहयोग करें। कहां-कहां और कब रहेगी बिजली बंद 33 केवी शरीफाबाद-नरबल लाइन के शटडाउन के कारण 22 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक नरबल, कावूसा, लावेपोरा, सुजैथ, सनूर, मालपोरा, रेडबग, रेलवे स्टेशन मजहामा और आसपास के इलाकों की बिजली प्रभावित रहेगी।

33 केवी खन्यार लाइन और 33 केवी बाग-ए-अली मर्दान खान-टकनवारी लाइन बंद रहने से 22 और 24 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मिस्कीनबाग, रोजबल, हजारीबाग, कोंडेबाल, हसनाबाद, जोगी लंकर, पालपोरा, संगम, जेएलएनएफ अस्पताल और सटे हुए इलाकों में बिजली नहीं रहेगी।

33 केवी पंपोर-पुलवामा लाइन के शटडाउन से 20 और 22 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक काकापोरा, पाहू, नेहामा, नेवा, गुडूरा, परिगाम, सिंगो नरबल, जादूरा और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई बाधित रहेगी। 33 केवी डेलिना-सोपोर टैपलाइन के कारण 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक अमरगढ़, क्रांकशिवन, सोपोर, इंडस्ट्रीज एरिया, रेलवे सोपोर और आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी। उड़ी में 3 दिन रहेगी कटौती 33 केवी LJHP उरी लाइन के शटडाउन के चलते 24 और 27 अगस्त और 01 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मोहुरा, नूरखाह, गिंगल, सलामाबाद, लालपुल, गरकोटे, बांडी, परमपिल्लन, रामपुर, धनी, बिझामा, बागना, उड़ी, कमलकोट और आसपास के इलाकों में बिजली प्रभावित होगी।