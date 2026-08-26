जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ा सियासी दांव! नेकां का फिर कांग्रेस को ऑफर, पहले यहां फंसा था पेंच

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सत्ता के गलियारों में एक बार फिर सियासी अकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस नेकां ने कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का फिर से न्योता दिया है। नेकां के इस कदम ने कांग्रेस को एक बार फिर उस राजनीतिक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां उसे सत्ता में हिस्सेदारी और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार से बाहर रहने के अपने पुराने रुख के बीच फैसला करना है।

अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होने को राजी होती है तो फिर मुख्यमंत्री कांग्रेस को कौन सा विभाग सौंपेंगे और कांग्रेस के छह विधायकों में से किसे मंत्री बनने का मौका मिलेगा,इस पर भी सभी की निगाह टिकी हुई है।



जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद करा ने बुधवार को पुष्टि की कि नेकां ने कांग्रेस से संपर्क किया है और मंत्रिपरिषद में जगह देने का प्रस्ताव रखा है। करा के मुताबिक, 'मामला विचाराधीन है और पार्टी गुरुवार को अपना फैसला घोषित करेगी।'

एक मंत्री पद से शुरू हुआ था विवाद, अब फिर खुला पिटारा दरअसल, अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के समय भी नेकां ने कांग्रेस को मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। उस समय नेकां ने कांग्रेस के लिए एक मंत्री पद की पेशकश की थी, जबकि कांग्रेस ने दो मंत्री पद की मांग रखी थी। बात नहीं बनी और कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से दूरी बना ली।

इसके बाद कांग्रेस ने अपना रुख और स्पष्ट करते हुए कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, तब तक वह सरकार में शामिल नहीं होगी। अब मंत्रिमंडल विस्तार की आहट के बीच नेकां ने फिर कांग्रेस को साथ आने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, नेकां ने कांग्रेस से पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। नेकां का संदेश, कांग्रेस का फैसला हाईकमान के हाथ सूत्रों के अनुसार, नेकां यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर के लिए कांग्रेस के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन के सामने भी रखा। हुसैन ने पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद जवाब देने की बात कही है।बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान हुसैन ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि, कांग्रेस के भीतर अभी सरकार में शामिल होने को लेकर अंतिम सहमति नहीं बनी है।

उमर के मास्टर प्लान में कांग्रेस की कितनी भूमिका? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को सरकार में शामिल करने की कवायद को महज एक मंत्री पद का मामला नहीं माना जा रहा। इसके पीछे सत्ता के भीतर राजनीतिक संतुलन मजबूत करने की कोशिश भी देखी जा रही है।जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। मौजूदा विधानसभा के हिसाब से मंत्रिपरिषद में अधिकतम नौ सदस्य हो सकते हैं।