उमर सरकार को कांग्रेस का बड़ा झटका! मंत्री पद का ऑफर ठुकराया, राज्य का दर्जा बहाल होने तक 'नो एंट्री'

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह उमर सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्टी का कहना है कि जब तक जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता और लोगों के संवैधानिक अधिकार वापस नहीं मिलते, तब तक मंत्रिमंडल में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता।

कांग्रेस के इस फैसले ने एक ओर उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता आसान किया है, तो दूसरी ओर गठबंधन की अंदरूनी राजनीति और राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।



यह फैसला ऐसे समय आया है जब उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है और तीन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है।

मुख्यमंत्री की ओर से कांग्रेस को एक मंत्री पद के साथ सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था। इससे उम्मीद जगी थी कि करीब दो साल से सरकार से बाहर बैठी कांग्रेस अपना रुख बदल सकती है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने शाम होते-होते तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया।

कांग्रेस का स्टैंड पहले से तय करा ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का स्टैंड पहले से तय है। राज्य का दर्जा बहाल होने और जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बहाली तक पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है और भाजपा के खिलाफ किसी भी मुश्किल में गठबंधन सहयोगी का साथ देगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सरकार की गलत नीतियों पर चुप रहेगी।

यही संदेश गठबंधन की असली पेचीदगी को सामने लाता है। कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी के बजाय बाहर रहकर दबाव की राजनीति करना चाहती है। दूसरी ओर नेशनल कान्फ्रेंस लगातार कांग्रेस को सरकार में शामिल करने की कोशिश कर रही है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी कहा कि कांग्रेस गठबंधन की साझेदार है और उसके मंत्रिमंडल में आने से सरकार मजबूत होगी। हालांकि उन्होंने अंतिम निर्णय कांग्रेस पर छोड़ दिया।

अक्टूबर 2024 से अटकी कांग्रेस की सरकार में एंट्री कांग्रेस के इस रुख की जड़ अक्टूबर 2024 से जुड़ी है। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय कांग्रेस ने कथित तौर पर मंत्रिमंडल में दो स्थान मांगे थे, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसके बाद कांग्रेस ने राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया। पार्टी ने बाद में ‘हमारी रियासत, हमारा हक’ अभियान चलाकर इस मुद्दे को और धार दी। यह अभियान नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को असहज करता रहा और दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आते गए।

कांग्रेस को NC से क्या चाहिए? अब कांग्रेस के भीतर से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि केवल मंत्री पद का सवाल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी कम से कम दो मंत्री पदों के साथ डिप्टी स्पीकर या उपमुख्यमंत्री पद चाहती है। इसके अलावा सहयोगी दलों के बीच समन्वय समिति बनाने की मांग भी की जा रही है, ताकि सरकार के फैसलों में कांग्रेस की औपचारिक भूमिका सुनिश्चित हो। इन मांगों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सहमति नहीं बन सकी है।

इस पूरे घटनाक्रम ने उमर अब्दुल्ला के सामने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लेने से गठबंधन की सरकार ज्यादा व्यापक दिख सकती थी, लेकिन राज्य के दर्जे का मुद्दा कांग्रेस के लिए अब राजनीतिक अस्तित्व और जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक पहचान से जुड़ा सवाल बन चुका है। ऐसे में सत्ता में हिस्सेदारी स्वीकार करना उसके अपने राजनीतिक अभियान को कमजोर कर सकता था।