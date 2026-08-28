Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नेकां से क्यों खफा हैं आगा रूहुल्लाह? फारूक अब्दुल्ला की चुनौती के बाद बड़ा एलान, नवंबर में पार्टी-MP पद छोड़ेंगे

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Updated: Fri, 28 Aug 2026 05:28 PM (IST)

श्रीनगर लोकसभा सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और संसद से इस्तीफा देने का एलान किया ...और पढ़ें

आगा रूहुल्लाह मेहदी नवंबर में पार्टी-संसद दोनों से इस्तीफा देंगे। (फाइल फोटो)

आगा रूहुल्लाह मेहदी नवंबर में पार्टी-संसद दोनों से इस्तीफा देंगे। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आगा रूहुल्लाह मेहदी नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और संसद छोड़ेंगे।

  2. अनुच्छेद 370 पर पार्टी नेतृत्व से मतभेद इस्तीफे का कारण।

  3. फारूक अब्दुल्ला की चुनौती के बाद लिया बड़ा फैसला।

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने साफ कर दिया है कि वह नवंबर में पार्टी और संसद, दोनों से इस्तीफा देंगे।

लंबे समय से पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों को लेकर चर्चा में रहे मेहदी ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा, 'मैंने नवंबर में पार्टी और संसद से इस्तीफा देने का फैसला किया है।' हालांकि उन्होंने तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन यह जरुर कहा कि तीन नवंबर को उनके पिता आगा सैयद मेहदी की बरसी के अवसर पर वह संगठन और लोकसभा सदस्यता दोनों से अलग होने का एलान कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज 

मेहदी के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने इसी सप्ताह अपने कुछ करीबियों के साथ यह फैसला साझा किया। वह श्रीनगर के सांसद पद के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर नेशनलकॉन्फ्रेंस की सदस्यता भी छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम के बारे में पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों की मानें तो वह कांग्रेस या पीडीपी का दामन थाम सकते हैं।

उनके पिता स्व. आगा सैयद मेहदी भी प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में एक थे। जिला बडगाम के कनिहामा मागाम इलाके में तीन नवंबर 2000 को आतंकियों ने एक बारुदी सुरंग के धमाके में उनका वाहन उड़ा दिया था। इस हमले में आगा सैयद मेहदी, उनके तीन अंगरक्षक व दो अन्य नागरिक बलिदानी हो गए थे।

‘समर्पण के रास्ते पर चल रही पार्टी’

मेहदी लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका सबसे बड़ा मतभेद जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को लेकर रहा है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से मेहदी लगातार विशेष दर्जे और संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग करते रहे हैं।

मेहदी का आरोप रहा है कि पार्टी नेतृत्व अब अपने पुराने राजनीतिक रुख से पीछे हटकर केवल राज्य का दर्जा बहाल कराने पर ज्यादा जोर दे रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर “समर्पण के रास्ते” पर आगे बढ़ने का आरोप भी लगाया है।

उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से छीने गए संवैधानिक अधिकार और अनुच्छेद 370 के तहत मिले संरक्षण की बहाली ही वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए।

फारूक अब्दुल्ला ने दी चुनौती

मेहदी के इस्तीफे के फैसले से पहले पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बीच सार्वजनिक बयानबाजी भी सामने आई थी। पिछले सप्ताह फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर सांसद को लोकसभा से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाने की चुनौती दी थी।

फारूक ने कहा था कि यदि मेहदी को लगता है कि जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, तो उन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के बीच जाकर अपना जनाधार साबित करना चाहिए।

इसके जवाब में मेहदी ने बेहद संकेतात्मक अंदाज में कहा था कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगें और मैं उन्हें न दूं, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि वह फारूक अब्दुल्ला का सम्मान करते हैं और उन्हें खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह कुछ दिनों में इसका जवाब देंगे। अब नवंबर में इस्तीफे की घोषणा को उसी बयान का जवाब माना जा रहा है।

पार्टी की सत्ता वापसी के बाद भी नहीं थमे मतभेद

2024 में जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सत्ता में लौटने के बाद भी मेहदी ने सरकार और पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाना जारी रखा। वह राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा की बहाली को प्राथमिकता देने की मांग करते रहे हैं।

मेहदी का कहना रहा है कि जो अधिकार हमसे छीने गए, वही हमारा उद्देश्य हैं और हम उनके लिए लड़ेंगे।

उन्होंने यह भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति सरकार या पार्टी से जवाबदेही मांगता है, तो वह नेतृत्व के लिए “खटकने” लगता है। मेहदी के इस्तीफे से अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या उनका अगला राजनीतिक कदम जम्मू-कश्मीर की राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत करेगा।