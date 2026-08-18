कौन बनेगा मंत्री, किसकी जाएगी कुर्सी? उमर कैबिनेट में बड़े फेरबदल की आहट, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदलेंगे
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को जल्द ही अंतिम रूप देने वाले हैं। 22 महीने पुरानी सरकार में नए चेहरों को शामिल करने और मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना है।
HighLights
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार।
नए चेहरों को मिलेगा मौका, कुछ मंत्रियों के विभाग बदलेंगे।
पार्टी में असंतोष और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कवायद।
राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रिमंडल में बहुचर्चित और बहु प्रतिक्षित विस्तार को जल्द ही अंतिम रूप देने जा रहे हैं। इसके लिए सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श शुरु कर दिया है। करीब 22 महीने पुरानी सरकार में नए चेहरों को शामिल करने के साथ-साथ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बड़े बदलाव और कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी की संभावना पर भी चर्चा चल रही है।
जम्मू-कश्मीर में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री समेत नौ सदस्य हो सकती है। ऐसे में मौजूदा छह सदस्यीय मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को जगह देने की पूरी गुंजाइश है।वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी तथा मंत्री सकीना मसूद इट्टू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा शामिल हैं।
10 साल बाद बनी सरकार, अब कैबिनेट में बदलाव की तैयारी
जम्मू कश्मीर में वर्ष 2024 में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।
सरकार के गठन के करीब 22 महीने पूरे होने के साथ ही पिछले कुछ समय से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज थीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद स्वतंत्रता दिवस से पहले इन अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया था कि कैबिनेट विस्तार और फेरबदल किया जाएगा, लेकिन यह कवायद 15 अगस्त से पहले नहीं होगी।
इन नामों पर टिकी निगाहें
नेशनल कान्फ्रेंस के भीतर जिन नेताओं को संभावित मंत्री पद के लिए दावेदार माना जा रहा है, उनमें श्रीनगर विधायक तनवीर सादिक, सोपोर विधायक इरशाद रसूल कर, कुपवाड़ा विधायक मीर सैफुल्लाह, पहलगाम विधायक अल्ताफ अहमद वानी, अनंतनाग विधायक बशीर अहमद वीरी और पुंछ विधायक एजाज अहमद जान के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में हैं।
हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इन नामों पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। पार्टी नेतृत्व राजनीतिक समीकरणों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला लेगा।
मौजूदा मंत्रियों पर भी तलवार?
कैबिनेट कवायद केवल नए चेहरों की एंट्री तक सीमित रहने के आसार नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियां नए सिरे से तय की जा सकती हैं।इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल से कुछ मौजूदा मंत्रियों को बाहर किए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
संबधित सूत्रों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और खाद्य आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा के विभागों में कटौती हो सकती है और इन दोनों में से किसी एक की छुट्टी की भी अटकलें लगाई जा रही हैं,क्योंकि नेशनल कान्फ्रेंस के कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने इन दोनों के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इनके तौर तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इनमें से किसी एक को बाहर किए जाने की स्थिति में रामबन-डोडा क्षेत्र से निर्वाचित सत्ताधारी दल के विधायक को मंत्री पद मिल सकता है।
उमर अब्दुल्ला के लिए क्यों जरुरी हो रहा है फेरबदल
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए कैबिनेट में विस्तार और फेरबदल बहुत जरुरी हो चुका है। तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति से मौजूदा मंत्रियों पर काम का दबाव घटेगा और काम में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा पार्टी के भीतर उमर अब्दुल्ला के प्रति रोष लगातार बढ़ रहा है।
कई वरिष्ठ विधायक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें मत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। कई क्षेत्र मौजूदा मंत्रिमंडल में उपेक्षित हैं। उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रिमंढल में किसी शिया नेता को भी शामिल करने के दबाव में हैं।
कांग्रेस के रुख ने बढ़ाया सियासी पेच
कांग्रेस को साधना भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए चुनौती बना हुआ है। सत्ताधारी गठबंधन में भागीदार कांग्रेस ने साफ कर रखा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहंी मिलेगा,वह सरकार में शामिल नहीं होगी।कांग्रेस के सरकार से बाहर रहने की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने कैबिनेट के राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की चुनौती भी बनी हुई है।