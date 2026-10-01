श्रीनगर में ड्रग नेटवर्क का खुलासा, 8 गिरफ्तार; 1.05 करोड़ का सोना और करोड़ों की संपत्ति जब्त,पंजाब-चंडीगढ़ तक जांच

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने डाउनटाउन इलाके में सक्रिय कथित संगठित नारकोटिक्स नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, एक पिस्तौल, 85.76 लाख रुपये नकद और करीब 1.05 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया गया। मामले की जांच अब जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब और चंडीगढ़ तक पहुंच गई है।

SSP श्रीनगर डॉ. जी.वी. संदीप चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई एक संगठित ड्रग सप्लाई चेन की जांच के दौरान की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नेटवर्क में शामिल लोगों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं और इसके जरिए नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी।

मामला FIR नंबर 135/2026 के तहत पुलिस स्टेशन सफाकदल में दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS Act की धाराओं 8/21/22/29/25/27A, Arms Act की धाराओं 3/4/25 और BNS की धारा 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नशे की बड़ी खेप के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद वसीम जरगर निवासी पाटलीपोरा, छत्ताबल; हारिस हमीद मल्ला निवासी गुजरबल, छत्ताबल; आकिब सलीम डार निवासी रामपोरा, छत्ताबल; इनाम अहमद जरगर निवासी हफ्तियार, सफाकदल; साहिब अहमद गनई निवासी दानामजार, सफाकदल; अंसार हुसैन भट निवासी जाबर मोहल्ला, बडगाम; पीर शकूर निवासी पालपोरा, नूरबाग; और हारून पंडित निवासी गुजरबल, छत्ताबल को गिरफ्तार किया है।

SSP के अनुसार, तलाशी और जांच के दौरान पुलिस ने 3.830 किलोग्राम कोडीन, करीब 40 ग्राम हेरोइन, ट्रामाडोल की 414 टैबलेट/कैप्सूल, टैपेंटाडोल की करीब 2,18,500 टैबलेट और प्रेगाबालिन के 1,200 कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल और करीब 85.76 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 108 सोने के सिक्के और करीब 17 ग्राम MMTC-PAMP/आभूषण बरामद किए। पुलिस के अनुसार, बरामद सोने और आभूषणों की संयुक्त अनुमानित कीमत 1,05,29,400 रुपये है।

बैंक खातों में जमा 1.07 करोड़ रुपये फ्रीज जांच के दौरान पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में जमा करीब 1.07 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं। इसके साथ ही मोहम्मद वसीम जरगर के स्वामित्व वाले एक आवासीय मकान को कुर्क किया गया है।

पुलिस ने दो वाहनों को भी कुर्क किया है। इनमें Maruti Brezza नंबर JK01AK-7523 और Suzuki Ertiga नंबर JK01AX-4601 शामिल हैं। पंजाब और चंडीगढ़ तक जांच SSP ने बताया कि मामले की जांच अब जम्मू-कश्मीर की सीमाओं से बाहर भी बढ़ाई गई है। पुलिस की टीमें चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंच चुकी हैं। जांच में पंजाब पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भी सहयोग किया है।

पुलिस अब उन परिवहन एजेंसियों की भूमिका की जांच कर रही है, जिनका कथित तौर पर नशीले पदार्थों की सप्लाई में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा नेटवर्क के आगे के संपर्कों, वितरकों और कथित लाभार्थियों की पहचान के लिए जांच जारी है।

SSP ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई केवल गिरफ्तारियों और बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को उजागर करने पर केंद्रित है।