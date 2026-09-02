कश्मीर में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग! अनछुए इलाकों तक पहुंचेंगे टूरिस्ट, होमस्टे से बढ़ेंगे रोजगार के मौके

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पारंपरिक पर्यटन से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, घाटी के स्थानीय लोगों और इससे जुड़े लोगों ने इको-टूरिज्म (पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन) पर ज़्यादा ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि घाटी में अपने जंगलों, वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि), पहाड़ों, घास के मैदानों और ग्रामीण इलाकों के आधार पर टिकाऊ पर्यटन विकसित करने की बहुत संभावना है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर की प्राकृतिक संपदा पर्यटन क्षेत्र को पारंपरिक जगहों से आगे ले जाने और प्रकृति, वन्यजीव, ट्रेकिंग, पक्षी देखने, कैंपिंग, ग्रामीण अनुभव और स्थानीय संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने का मौका देती है।

स्थानीय पर्यटन से जुड़े मुश्ताक अली अहमद खान ने कहा, 'अगर इको-टूरिज्म को वैज्ञानिक तरीके से और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ विकसित किया जाए, तो यह कश्मीर के लिए पर्यटन के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक बन सकता है। हमारे पास जंगल, वेटलैंड्स, घास के मैदान, नदियां, वन्यजीव क्षेत्र और दूर-दराज़ के गाँव हैं जो पर्यटकों को बिल्कुल अलग अनुभव दे सकते हैं।'

पर्यावरण बचाने के साथ रोजगार बढ़ाने की मांग उड़ी के रहने वाले अमजद खान ने कहा कि खास तौर पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में बड़े पैमाने पर पर्यटन (मास टूरिज्म) के बजाय कम असर वाले पर्यटन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'कश्मीर को अनियंत्रित पर्यटन की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। हमें ऐसी जगहों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो पर्यावरण की रक्षा करें और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर भी पैदा करें।'

पर्यटकों को ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा समय बिताने,स्थानीय सेवाओं का इस्तेमाल करने और इलाके की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत और भी अहम हो गई है क्योंकि घाटी के कई इलाकों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या, कचरा पैदा होने, ट्रैफ़िक और निर्माण कार्य का दबाव बढ़ रहा है। इको-टूरिज्म के नए विकल्प सुझाए विशेषज्ञों और इससे जुड़े लोगों का मानना है कि सही योजना के साथ इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से पर्यटकों की गतिविधियों को कम जानी-पहचानी जगहों तक फैलाने में मदद मिल सकती है और साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए रोज़गार भी पैदा हो सकता है। डल झील पर हाउस-बोट के मालिक अब्दुल मजीद ने सुझाव दिया कि सही जगहों पर ट्रेकिंग और नेचर ट्रेल्स (प्रकृति के रास्ते), गाइडेड फ़ारेस्ट वाक, बर्ड-वाचिंग सर्किट, कैंपिंग साइट, साइकिलिंग रूट, विलेज टूरिज़्म, होमस्टे और इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाएं।

उन्होंने कहा, 'ऐसी सुविधाएं पर्यावरण पर असर की जांच और ''कैरिंग-कैपेसिटी'' (क्षमता) की स्टडी के बाद ही बनाई जानी चाहिए। स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देने की मांग कुपवाड़ा ज़िले की करनाह तहसील के रहने वाले खुशाल ख्वाजा ने कहा, 'हर जगह होटल और कंक्रीट के ढांचे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पर एक सही रास्ता, ट्रेंड लोकल गाइड, साफ़-सफ़ाई की सुविधा, कचरा प्रबंधन सिस्टम और एक छोटा इंटरप्रिटेशन सेंटर ही एक आकर्षक इको-टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी होगा।' हितधारकों ने स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड, बर्ड-वाचिंग गाइड, ट्रेकिंग इंस्ट्रक्टर और हास्पिटैलिटी वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग देने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि इको-टूरिज़्म में स्थानीय समुदायों की सीधी आर्थिक हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि संरक्षण (कंजर्वेशन) से उन्हें कमाई का एक और ज़रिया मिल सके। कुपवाड़ा ज़िले की करनाह तहसील के रहने वाले गुलजार मलिक ने कहा, 'हर जगह होटल और कंक्रीट के ढांचे बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई जगहों पर एक सही रास्ता, ट्रेंड लोकल गाइड, साफ़-सफ़ाई की सुविधा, कचरा प्रबंधन सिस्टम और एक छोटा इंटरप्रिटेशन सेंटर ही एक आकर्षक इको-टूरिज़्म प्रोडक्ट बनाने के लिए काफ़ी होगा। हितधारकोंं ने स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड, बर्ड-वॉचिंग गाइड, ट्रेकिंग इंस्ट्रक्टर और हास्पिटैलिटी वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग देने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि इको-टूरिज़्म में स्थानीय समुदायों की सीधी आर्थिक हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि संरक्षण (कंजर्वेशन) से उन्हें कमाई का एक और ज़रिया मिल सके। प्लानिंग और संरक्षण से बनेगा इको-टूरिज्म मॉडल बडगाम ज़िले के वाइल्डलाइफ़ ट्रेकर ताहिर नजार ने कहा, 'इको-टूरिज़्म का मतलब सिर्फ़ टूरिस्ट स्पाट पर कुछ साइनबोर्ड लगाना नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्लानिंग, संरक्षण, ट्रेंड मैनपावर, ज़िम्मेदार आपरेटर और लगातार मानिटरिंग की ज़रूरत होती है। अगर इन चीज़ों को एक साथ लाया जाए, तो कश्मीर एक बड़े इको-टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पर उभर सकता है।

इको-टूरिज़्म एसोसिएशन ऑफ़ कश्मीर ने भी ज़िम्मेदार टूरिज़्म पर ज़ोर दिया है, जो संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाता है और कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए समुदाय की भागीदारी की मांग करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कश्मीर में इको-टूरिज़्म की संभावनाओं का अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है। आने वाली पालिसी से पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील इलाकों में क्षमता, निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्थानीय भागीदारी और टूरिस्ट गतिविधियों के बारे में साफ़ गाइडलाइंस बनाने का मौका मिल सकता है।