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'जनता को फायदा कैसे!', श्रीनगर के लिए तीसरी वंदे भारत के एलान के बाद खुश नहीं लोग? मंत्री जी से किए सवाल

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 25 Aug 2026 03:02 PM (IST)

जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही उधमपुर होते हुए चलेगी, जिसकी शुरुआत नवरात्र में होने की संभावना है।

चिनाब ब्रिज से होकर गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस (जागरण फाइल)

चिनाब ब्रिज से होकर गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस (जागरण फाइल)

HighLights

  1. जम्मू-श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी

  2. यह ट्रेन उधमपुर से होकर गुजरेगी, नवरात्र में शुरू होगी

  3. स्थानीय लोगों ने लोकल ट्रेनों की भी मांग की है

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। संभावना है कि नवरात्र के अवसर पर सर्विस शुरू हो जाए। नई वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर से होकर गुजरेगी, जबकि पहली दो ट्रेनें कटड़ा रूट से चल रही हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में केंद्रीय राज्य मंत्री और उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक पत्र शेयर किया, जिसमें इस ट्रेन को मंजूरी देने की घोषणा की गई थी।

जितेंद्र सिंह ने किया पोस्ट

सिंह ने 'एक्स' प्लेटफार्म पर कहा कि उधमपुर के लिए अच्छी खबर है। स्थानीय लोगों की ज़ोरदार मांग और हमारे गंभीर अनुरोध पर, रेल मंत्रालय ने जम्मू और श्रीनगर के बीच चलने वाली तीसरी और नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए उधमपुर को एक स्टॉप के तौर पर शामिल करने पर सहमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और कटड़ा से श्रीनगर के बीच ट्रेन सेवा शुरू की थी।

udhampurs

स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मांग को देखते हुए उधमपुर में स्टॉप बनाया गया। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों की मांग है कि इस रूट पर लोकल ट्रेन भी चलाई जाए ताकि पर्यटन में विस्तार हो सके और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिले।

यूजर्स क्या बोले?

एक्स पर अंकित नाम के एक यूजर ने सिंह की पोस्ट पर कॉमेंट किया। लोगों की मांग है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच एक लोकल ट्रेन चलाई जाए जो सभी लोकल स्टेशनों पर रुके। कृपया इस मामले में दखल दें। आप जम्मू के सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह वंदे भारत ट्रेन कठुआ से बारामूला तक चलनी चाहिए, ताकि यह पूरे जम्मू-कश्मीर को जोड़े यानी जम्मू-कश्मीर के पहले रेलवे स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक, न कि सिर्फ जम्मू से श्रीनगर तक।

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सबसे ऊंचे ब्रिज से होकर गुजरेगी वंदे भारत

बता दें कि पिछले साल कश्मीर तक के लिए पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया था। यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब पुल और अंजी खड्ड पुल सो होकर श्रीनगर तक के लिए रास्ता तय करती है।

चिनाब ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर यानी 1178 फीट है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू तवी से चलकर उधमपुर, वैष्णो देवी कटड़ा फिर सीधा श्रीनगर तक रवाना होगी। 

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