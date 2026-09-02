सत्ता में हैं तो सड़क पर क्यों? नेकां-BJP के प्रदर्शन पर विपक्ष ने कसा तंज, महबूबा मुफ्ती से सज्जाद लोन तक ने घेरा
जम्मू-कश्मीर में नेकां और भाजपा के एक-दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरने पर पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कड़ी आपत्ति ...और पढ़ें
HighLights
नेकां-भाजपा के प्रदर्शन पर पीडीपी-पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का वार।
महबूबा मुफ्ती ने पुलिस के 'चयनात्मक इस्तेमाल' पर सवाल उठाए।
सज्जाद लोन ने इसे 'बेतुका राजनीतिक नाटक' करार दिया।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सियासत में बुधवार को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक-दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर आए। दोनों दलों के प्रदर्शनों पर अब विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। पीडीपी और पीपुल्स कान्फ्रेंस ने सवाल उठाया है कि जब दोनों राजनीतिक ताकतें सत्ता के केंद्र में हैं, तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं?
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी को सार्वजनिक मुद्दों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अपने कार्यालय से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि नेकां और भाजपा को एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन की इजाजत मिल जाती है।
उन्होंने इसे कानून के ‘चयनात्मक इस्तेमाल’ और ‘खुले दोहरे मापदंड’ का उदाहरण बताते हुए पूछा कि इन प्रतिबंधों को कौन अधिकृत करता है और राजनीतिक दलों के लिए कानून अलग-अलग क्यों लागू हो रहा है।
पीडीपी नेता परा ने उठाए शासन पर सवाल
पीडीपी नेता वहीद उर रहमान परा ने नेकां-भाजपा टकराव को जम्मू-कश्मीर में शासन और राजनीतिक प्रक्रिया की विफलता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मजबूत जनादेश के बावजूद जब निर्वाचित सरकार को ही विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, तो यह गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या जनता को अपने अधिकारों और जवाबदेह शासन के लिए अब अपनी ही सरकार से आगे देखना होगा।
नेकां-भाजपा पर बरसे सज्जाद लोन
पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने दोनों दलों के प्रदर्शन को ‘बेतुका राजनीतिक नाटक’ करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे नेकां और भाजपा को आपसी राजनीतिक लड़ाई के बजाय कम मानदेय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मेडिकल इंटर्न की ओर ध्यान देना चाहिए।
लोन ने कहा कि इंटर्न की वास्तविक पीड़ा के बीच सत्ता की यह सियासी भिड़ंत जनता के सामने शासन की प्राथमिकताओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।