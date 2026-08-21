'जम्मू-कश्मीर का डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री', उमर अब्दुल्ला पर भड़कीं इल्तिजा मुफ्ती, रक्षात्मक रवैये पर सवाल उठाए
इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर का "कमजोर और डरा हुआ" मुख्यमंत्री बताया, उनके रक्षात्मक रवैये पर सवाल उठाए। शोपियां में युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं की समस्याओं पर समर्थन का आश्वासन दिया।
HighLights
इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को 'कमजोर और डरा हुआ' मुख्यमंत्री कहा।
शोपियां में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की आलोचना।
युवाओं की बेरोजगारी व अन्य समस्याओं पर समर्थन का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। इल्तिजा ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के इतिहास में इतना “डरा हुआ और कमजोर” मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं देखा।
शोपियां में आयोजित एक युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मैंने जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में इतना डरपोक और कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राजदूत श्रीनगर आए थे और उनसे बैठक से चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री लोगों को बता रहे हैं कि बैठक का एजेंडा क्या है और क्या नहीं है।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कथित “रक्षात्मक रवैये” पर सवाल उठाते हुए मुफ्ती ने कहा कि उन्हें अपने रुख पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते समय आत्मविश्वास, दृढ़ता और मजबूती का प्रदर्शन करना चाहिए।
इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें इतना रक्षात्मक होने की जरूरत क्यों है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को अपने लोगों के लिए मजबूती, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए।
युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे
युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और इल्तिजा मुफ्ती के साथ संवाद करते हुए रोजगार समेत विभिन्न सामाजिक एवं जनसरोकार से जुड़े मुद्दे उठाए।
युवाओं की ओर से उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी युवाओं की समस्याओं के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन की जरूरत पड़ी तो वह युवाओं के साथ खड़ी रहेंगी और उनकी मांगों को संबंधित मंचों पर उठाया जाएगा।
कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर चर्चा
युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार के अवसरों की कमी समेत कई महत्वपूर्ण सामाजिक और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की। युवाओं ने इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी उठाई।