'टैक्स नहीं देंगे...', गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के सुर तेज; उधर जिहादी संगठन भी मैदान में

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। गुलाम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लामबंद स्थानीय लोगों ने अब असहयाेग आंदोलन का एलान कर दिया है। स्थानीय लोगों ने जायंट अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी के बैनर तले अब गांव स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा समितियां गठित करने और पाकिस्तान सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स न देने का फैसला किया है।

दूसरी तरफ स्थिति को नियंत्रित करने में हताश पाकिस्तान सरकार ने अब जिहादी कमांडरों को मैदान में उतारा है जो गुलाम जम्मू कश्मीर के विभिन्न शहरों में जेएएसी के समानांतर रैलियां आयोजित कर, स्थानीय लोगों को इस्लाम और जिहाद के नाम पर बरगलाते पाकिस्तान के प्रति वफादारी रहने को कह रहे हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन उल्लेखनीय है कि गुलाम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर पाकिस्तान ने वर्ष 1947 में धोखे से कब्जा किया था, में लगभग ढाई माह से स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय लोग पाकिस्तान द्वारा स्थानीय संसाधनों का दुरूपयोग बंद करने, उन्हें उनके सभी राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान करने की मांग कर रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीतियों से तंग स्थानीय लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जेएएसी का गठन किया है। स्थानीय लोगों ने गुलाम जम्म कश्मीर में चुनाव का भी बहिष्कार किया। पाकिस्तान सरकार ने जनांदोलन को दबाने के लिए स्थानीय लोगों पर गोलियों का भी सहारा लिया,जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लाेग मारे जा चुके हैं,लेकिन हालात पाकिस्तान के काबू में नहीं आ रहे हैं।

गांव के स्तर पर तीन समितियां गठित जेएएसी ने अपने अांदोलन को और गति देते हुए एलान किया है कि कोई भी स्थानीय नागरिक बिजली-पानी या अन्य किसी सुविधा का पाकिस्तान को टैक्स नहीं देगा, कोई संबधित बिलों का भुगतान नहीं करेगा। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक गांव के स्तर पर तीन समितियां गठित करने का भी फैसला किया है।

इनमें एक राजनीतिक, एक आर्थक ओर एक रक्षा समिति होगी। जेएएसी के नेता सरदार अमीन कश्मीरी ने जनता से बिजली बिल व अन्य करों के बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने मेहनत और हलाल कमाई से जीवन बनाया है और वे गोलियों से नहीं डरते।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार कहती है कि हमारा बजट 310 अरब का है, लेकिन जो पाकिस्तान हमारे इलाके से वसूल रहा है, वह उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अपने अांदोलन को गति देने के लिए ही तीन समितियां बनाई जा रही हैं जो गांव की हिफाजत करने के साथ साथ सथानीय आर्थिक और सियासी मामलों पर काम करेंगी। हमें पाकिस्तान और उसके द्वारा गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठाई जाने वाले कठपुतली सरकार पर कोई यकीन नहीं है। जब तक हमारे राजनीतिक मसले हल नहीं होंगे हम चैन नहीं लेंगे।

जिहादी संगठनों को मैदान में उतारा इस बीच,पाकिस्तान शीर्ष नेतृत्व ने गुलाम जम्मू कश्मीर में हालात को काबू करने के लिए लश्कर और जैश ए मोहममद जैसे जिहादी संगठनों को मैदान में उतार दिया है। इन संगठनों के कमांडर गुलाम जम्मू कश्मीर के सभी बड़े शहरों में सार्वजनिक सभाओं और रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिनमें यह इस्लाम और कश्मीर जिहाद का नाम लेकर स्थानीय लोगों को जेएएसी से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि जेएएसी का आंदोलन इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रा द्वारा संचालित है।

जिहादी कमांडर उन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान का गठन इस्लाम और कलमा के नाम पर हुआ है और वह सभी मुस्लिम हैं और उन पर फर्ज है कि वह पाकिस्तान को मजबूत बनाएं और हिंदू इंडिया के खिलाफ खड़े रहे। इन जिहादी कमांडरों में इलियास कश्मीरी, नसीर मदनी, बिलाल, मजहर सईद, आफाक राणा के नाम उल्लेखनीय हैं।