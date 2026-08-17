पहलगाम की बैसरन घाटी का होगा कायाकल्प, आतंकी हमले के एक साल बाद सरकार खर्च करेगी करोड़ों रुपये; क्या है मास्टरप्लान?
पहलगाम की बैसरन घाटी में 6.09 करोड़ रुपये की लागत से एक मोटरेबल सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटकों और सुरक्षाबलों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
HighLights
बैसरन घाटी में 6.09 करोड़ की लागत से बनेगी मोटरेबल सड़क
पर्यटकों और सुरक्षाबलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, आतंकी हमले के बाद निर्णय
परियोजना से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, केबल कार भी पाइपलाइन में
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पहलगाम की बैसरन घाटी आज फिर चर्चाओं में है। लेकिन इस बार एक अच्छी खबर के लिए कि अब मिनी स्विटजरलैंड कहलाने वाली इस मनोरम घाटी तक पहुंचने के लिए एक मोटरेबल रोड बनने वाली है, जिससे वहां जाने वाले पर्यकों को ट्रेकिंग या टट्टू की सवारी के अलावा एक और विकल्प मिलेगा।
इस प्रोजेक्ट की आधारशाला पहलगाम के विधायक, अल्ताफ अहमद वानी (कलू) ने रखा। यह सड़क बैसरन को सर्किट रोड से जोड़ेगी और 4 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय करेगी।
इस प्रोजेक्ट पर 6.09 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे नबार्ड के तहत पहलगाम का पीडबल्योडी रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिवीज़न बनाएगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस काम में 2 से 3 साल लगने की उम्मीद है।
22 अप्रैल, 2025 को हुआ था आतंकी हमला
22 अप्रैल, 2025 को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एक स्थानीय टूरि्स्ट गाइड सहित 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। विधायक ने कहा कि सड़क बनाने का फैसला हमले के बाद लिया गया था।
विधायक ने कहा कि टूरिस्ट पर हमला एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, जिसने हम पर खासकर स्थानीय विधायक के तौर पर मुझ पर एक दाग लगाया। उन्होंने कहा कि एक इस घाटी तक पहुंचने के लिए सही संपर्क मार्ग होता, तो शायद हमला नहीं होता।
उन्होंने कहा कि रोड संपर्क न होने के चलते सुरक्षाबलों को घटनास्थल पर पहुंचने में मुश्किल हुई जबकि वहां फंसे लोगों को निकालने में दिक्कत हुई। घायलों और मृतकों को घोड़े, एटीवी और कंधों पर लादकर पहलगाम हेल्थ सेंटर ले जाया गया।
एक अधिकारी ने कहा, मेडिकल मदद में देरी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि अब इस प्रस्तावित मार्ग से इस घाटी तक पहुंचने में पर्यटकों को आसानी रेहगी जबकि सुरक्षाबलों को भी अपने गंतव्यों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा,इस प्रोजेक्ट से स्थानीय घोड़े,पौने वाले आदि की रोजी-रोटी प्रभावित नही होगी। उन्होंने कहा, ट्रेक बना रहेगा, और सड़क पूरी होने के बाद पोनी आपरेटर अपनी सर्विस जारी रख सकते हैं।उन्होंने कहा कि पर्यटकों के पास पोनी सर्विस लेने का आप्शन होगा। उन्होंने कहा, यह प्रोजेक्ट लोकल कैब ऑपरेटरों के लिए भी मौके पैदा करेगा।
सर्दियों में कनेक्टिविटी होगी पक्की
विधायक ने कहा कि आरु वैली, बेताब वैली और चंदनवारी के बाद बैसरन पहलगाम के घूमने की जगहों में एक और जगह होगी। उन्होंने कहा, इससे बैसरन के लिए सर्दियों में कनेक्टिविटी भी पक्की होगी।उन्होंने कहा कि सर्किट रोड से बैसरन तक एक केबल कार भी पाइपलाइन में है।
इसका सर्वे पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं इस प्रोजेक्ट को आसान बनाने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आभारी हूं। उन्होंने 22 अप्रैल के हमले में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी।
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