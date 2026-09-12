'कश्मीर को हिंसा नहीं, खूबसूरती और सुकून की नजर से सिनेमा...'; ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान की बॉलीवुड से अपील

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने बॉलीवुड फिल्मकारों और संगीतकारों से कश्मीर आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को अब घाटी की कहानियों को सिर्फ हिंसा और अतीत के नजरिए से दिखाना बंद करना चाहिए और इसकी खूबसूरती, अमन और सुकून को दुनिया के सामने लाना चाहिए।

रहमान इन दिनों कश्मीर में हैं। वह रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में एक विज्ञापन शूट के लिए आए थे। शूटिंग खत्म करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर कलाकारों के लिए प्रेरणा का सबसे शुद्ध स्रोत है। कलाकार हमेशा प्रेरणा की तलाश में रहते हैं।

जब हम यहां आते हैं तो सब कुछ अनक्लटर्ड, साफ और खूबसूरत लगता है। यह हमें इंस्पायर करता है। फिल्म मेकर्स को चाहिए कि वे प्रकृति को एक पॉजिटिव चीज के तौर पर दिखाएं, न कि हमेशा हिंसा या अतीत की बातें। जो बीत गया सो बीत गया, भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

रॉकस्टार से पुराना है कश्मीर कनेक्शन यह पहली बार नहीं है जब रहमान कश्मीर आए हैं। उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म ''''रॉकस्टार'''' का जिक्र करते हुए बताया कि उस फिल्म के लिए उन्होंने कश्मीरी महिलाओं द्वारा गाए गए लोकगीतों को रिकॉर्ड किया था और उसे फिल्म के संगीत में इस्तेमाल भी किया था। उन्होंने कहा कि वह यहां आकर और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कश्मीरी सूफी संगीतकारों और लोक कलाकारों के साथ काम करेंगे, तो रहमान ने खुलकर हामी भरी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बातचीत चल रही है और वह जल्द ही कश्मीर में परफॉर्म करना चाहते हैं।