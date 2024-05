जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमला: 'एक तरफ चीन है तो दूसरी ओर पाकिस्तान...', आतंकी हमलों पर क्या बोले अल्ताफ बुखारी

इससे पहले बीते दिन जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP News) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने कहा मैं आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। इससे पूरे देश को नुकसान हुआ है और इस उग्रवाद ने राज्य को 50 साल पीछे धकेल दिया है।

#WATCH | Poonch, J&K | On recent terrorist attacks in Kashmir, JKAP Founding President Altaf Bukhari says, "...This is unfortunate...On one side, we have China and on the other we have Pakistan. Our geography is also responsible for a lot of things, history… pic.twitter.com/Jwws9r2HLS— ANI (@ANI) May 21, 2024