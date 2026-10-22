उमर सरकार पंचायत-निकाय चुनाव से क्यों घबरा रही? सुनील शर्मा ने उठाए सवाल, बोले- हार के डर से कतरा रही नेकां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पंचायत और नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार हार के डर से चुनाव कराने से बच रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए अग्निपरीक्षा साबित होंगे, जिसमें जनता उसके कामकाज का फैसला करेगी।

पूर्व संगठन महासचिव अशोक कौल के विदाई समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती कि जम्मू-कश्मीर में कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प उभरकर सामने आए।