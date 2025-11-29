जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, 'कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमपात बहुत जरूरी'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि मौजूदा वर्ष अब तक पर्यटन के लिहाज से काफी खराब और चुनौतिपूर्ण रहा है। इसे पटरी पर लाने के लिए अब हिमपात से ही उम्मीद है। अगर हिमपात जल्दी होता है और अच्छा होता है, तो कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

आज यहां पर्यटन क्षेत्र से जुडे़ कारोबारियों के एक सम्मेलन के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम की घटना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर दिल्ली में आतंकी हमला या फिर नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, सभी ने यहां पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया है।

मौजूदा वर्ष हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत चुनौतिपूर्ण रहा है और पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आयी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कश्मीर में बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटक आते हैं और नवंबर अभी तक सूखा ही रहा है।