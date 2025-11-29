जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, 'कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमपात बहुत जरूरी'
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बर्फबारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से कश्मीर की सुंदरता और बढ़ जाती है, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि मौजूदा वर्ष अब तक पर्यटन के लिहाज से काफी खराब और चुनौतिपूर्ण रहा है। इसे पटरी पर लाने के लिए अब हिमपात से ही उम्मीद है। अगर हिमपात जल्दी होता है और अच्छा होता है, तो कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।
आज यहां पर्यटन क्षेत्र से जुडे़ कारोबारियों के एक सम्मेलन के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम की घटना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर दिल्ली में आतंकी हमला या फिर नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, सभी ने यहां पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया है।
मौजूदा वर्ष हमारे लिए पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत चुनौतिपूर्ण रहा है और पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आयी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में कश्मीर में बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटक आते हैं और नवंबर अभी तक सूखा ही रहा है।
इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हिमपात होगा और कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी सर्दियों में कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हिमपात बहुत जरुरी है।
उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष क्रिसमस और वर्ष के अंतिम दिन व नववर्ष के आगमन पर कश्मर में अच्छी खासी संख्या में पर्यटक होंगे।
उन्होंने सम्मेलन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि जहां भी बिजनेस-टू-बिजनेस एंगेजमेंट होते हैं, पर्यटन क्षेत्र को फायदा होता है, लेकिन “प्रमोशन और मार्केटिंग इस सेक्टर के विकास में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
