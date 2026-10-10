'SIR रद हो...', वोटर लिस्ट में बदलाव पर भड़के CM उमर अब्दुल्ला, CEC के इस्तीफे की भी मांग

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पूरी तरह रद कर पुरानी मतदाता सूचियां बहाल करने की मांग की है। शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कथित वोट चोरी को गंभीर मुद्दा बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के इस्तीफे की मांग की।



उमर ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव हैं। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं होगी, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा?

उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में बदलाव और मतदाताओं के नाम हटाने की कथित अनियमितताओं से भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने मांग की कि इन मामलों की समीक्षा कर खामियां दूर की जाएं और पुरानी मतदाता सूचियां बहाल हों।

चुनाव आयोग से सवाल, जवाब भाजपा क्यों दे रही? मुख्यमंत्री ने भाजपा और चुनाव आयोग के संबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष सवाल चुनाव आयोग से करता है, लेकिन जवाब भाजपा की ओर से आता है। ऐसा क्यों?

उन्होंने कहा कि इससे दोनों के बीच कथित मिलीभगत को लेकर संदेह गहराता है। उमर के अनुसार, अब मीडिया में सामने आ रही खबरों से चुनाव आयोग के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद होने की बात उजागर हुई है।