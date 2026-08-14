कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की धमकियों के बीच बड़ा अपडेट, PM पैकेज कर्मियों को WFH का ऑर्डर नहीं; डिवकाम ने किया साफ
डिवकाम कश्मीर अंशुल गर्ग ने स्पष्ट किया कि पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की।
HighLights
पीएम पैकेज कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम आदेश नहीं।
डिवकाम कश्मीर अंशुल गर्ग ने जानकारी सार्वजनिक की।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पीएम पैकेज के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, डिवकाम कश्मीर अंशुल गर्ग ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से सिर्फ़ सरकारी और आधिकारिक चैनलों से सावर्जनिक की गई जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की।
श्रीनगर में पत्रकारों द्वारा इस संबंध में प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों को सुरक्षा चिंताओं के बीच क्या उनको घर से ही काम करने को कहा गया है। इसका जवाब देते हुए गर्ग ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कर्मचारियों, निवासियों और आम जनता के लिए ज़रूरी सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने कहा, 'हमें केवल आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करना चाहिए।'
कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को आतंकी धमकी
बता देते हैं कि पीएम पैकेज के तहत घाटी में सिथत विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को कतिथ तौर पर धमकियां मिली हैं और उनके नामों की एक सूची सावर्जिक की गई है।
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह में पहुंचने की अपील
गर्ग ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और निवासियों को शनिवार को बख्शी स्टेडियम में होने वाले मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में आने के लिए बुलाया, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह को आसानी से और सुरक्षित तरीके से कराने के लिए व्यवस्थाओं का डिटेल में रिव्यू किया था।