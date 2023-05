श्रीनगर, एजेंसी: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी साजिश मामले में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में 15 स्थानों पर छापेमारी की। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग में चार, शोपियां में तीन, बडगाम, श्रीनगर और पुंछ में दो-दो और बारामूला और राजौरी में एक-एक स्थान पर संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है।

National Investigation Agency is conducting searches at 15 locations in Jammu and Kashmir's Shopian (3), Anantnag (4), Budgam (2), Baramulla (1), Srinagar (2), Poonch (2), and Rajouri (1) districts in the Pakistan-backed terrorist conspiracy case. pic.twitter.com/qjB63i3nLy