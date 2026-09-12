जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश पर NIA का बड़ा एक्शन, अनंतनाग-कुलगाम सहित 7 जगहों पर छापामारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। आतंकी षड्यंत्र के मामले में जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में शनिवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ताबड़तोड़ छापामारी की। घाटी के कुल सात जगहों पर सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान चलाया। इनमें कुलगाम, गांदरबल और बांदीपोर शामिल रहे।

एनआईए ने यह कार्रवाई पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलरों और स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई। एनआइए की टीमों ने कुलगाम में दो, बांडीपोरा में तीन और सोपोर में दो स्थानों पर तलाशी ली।