पहलगाम-गुलमर्ग सहित कई जगहों पर युवाओं को मिलेगा रोजगार, नई होमस्टे पॉलिसी से होगा फायदा; सरकार ने बताया प्लान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। टूरिज्म अब केवल पहलगाम, गुलमर्ग व अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि इन मौजूदा स्थलों से आगे बढ़ने वाला है क्योंकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन होमस्टे को विकसित कर रही है ताकि स्थानीय परिवारों और ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार युवाओं को टूरिज्म इकनमी के दायरे में लाया जा सके।

यह कदम हाल ही में मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें प्रशासन ने नई होमस्टे पॉलिसी का निरीक्षण किया और प्रदेश के गुमनाम इलाकों में पर्यटन की संभावनाओं और वहां उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई।

इस पॉलिसी से कम्युनिटी-बेस्ड टूरिज्म को नए सिरे से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, विशेषकर गांवों और उन इलाकों में जहां टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं लेकिन

वहां पर्यटकों के ठहरने तथा अन्य सुविधाएं सीमित हैं। बता देते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश में अभी 2,802 रजिस्टर्ड होमस्टे यूनिट हैं, जिनकी कुल क्षमता 20,514 बेड है। प्रशासन अब होमस्टे के लिए पंजीकरण को आसान बना आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाकर और प्रॉपर्टी मालिकों को ज्यादा मदद देकर इस नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है।

एक संबंधित अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस संदर्भ में जम्मू-कश्मीर बैंक के जरिए हो रही फाइनेंसिंग व्यवस्था के तहत, योग्य आवेदक हर कमरे के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जो हर प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपये हो सकता है। इस मदद का मकसद परिवारों को मौजूदा घरों को अपग्रेड करने या पर्यटकों के लिए सही रहने की जगह बनाने में मदद करना है।

अधिकारी ने कहा कि नई पॉलिसी में सेकेंडरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल के तहत चलाने की भी इजाज़त है। इससे परिवारों को खाली या कम इस्तेमाल होने वाले घरों से कमाई करने में मदद मिल सकती है, साथ ही बड़े पर्यटन स्थलों से दूर इलाकों में रहने की जगह भी बढ़ सकती है।

अधिकारी ने कहा कि सरकार ट्रेनिंग पर भी ध्यान दे रही है। पर्यटन से जुड़े अधिकारियों से कहा गया है कि वे मदद और कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम को मज़बूत करें ताकि लोकल होस्ट हाइजीन, सेफ्टी, हॉस्पिटैलिटी और बेसिक विजिटर सर्विस में जरूरी स्टैंडर्ड को पूरा कर सकें।

उन्होंने कहा कि एक आसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी देरी कम होने और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की विजिबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद है। डिजिटल इंटीग्रेशन और जियोटैगिंग से पर्यटक को ऑफिशियल टूरिज्म प्लेटफार्म के जरिए होमस्टे ढूंढने में मदद मिलेगी।

अधिकारी ने कहा कि सरकार ओवाईओ के साथ पार्टनरशिप में मिशन युवा के तहत क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होमस्टे इनिशिएटिव के जरिए ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा दे रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरीके से जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों को स्थानीय समुदायों से जोड़कर एक बड़ा टूरिज्म नेटवर्क बनाया जा सकता है, साथ ही घर की अतिरिक्त आय भी बेहतर हो सकती है।