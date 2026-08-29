इस्तीफे के बाद किस पार्टी में शामिल होंगे आगा रुहल्ला? नेकां सांसद ने दिए संकेत, करीबियों ने भी किया साफ
नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नवंबर में पार्टी छोड़ने का एलान किया है। उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हैं।
HighLights
आगा रुहुल्लाह मेहदी नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे।
कांग्रेस या पीडीपी में शामिल होने की अटकलें तेज।
फारूक अब्दुल्ला ने जनाधार साबित करने की चुनौती दी।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अब पार्टी छोड़ने का एलान किया है। वह नवंबर में नेकां से अलग हो जाएंगे।
इसके बाद सांसद आगा के अगले कदम की अटकलें तेज हो गई हैं। उनका अगला कदम क्या होगा? वे नई पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? ये सवाल अभी हर किसी के जेहन में चल रहा है। हालांकि, अगले कदम को लेकर उनके करीबियों ने साफ कर दिया है।
इन पार्टियों में शामिल होने की अटकलें तेज
उनके करीबियों के मुताबिक, आगा रुहल्ला के कांग्रेस या पीडीपी में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, सांसद आग खुद इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है। अटकलों के मुताबिक, वे नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन पीडीपी या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं, रुहुल्ला ने संकेत दिया है कि वह इस्तीफे के बाद बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।
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2024 में श्रीनगर से चुने गए थे सांसद
आगा रुहल्ला ने साल 2002 में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। बडगाम विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2002, 2008 और 2014 में लगातार तीन बार नेकां से बडगाम के विधायक रहे। उमर अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2024 में श्रीनगर लोकसभा सीट से नेकां के सांसद चुने गए।
चुभी फारूक अब्दुल्ला की चुनौती
लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दु्ल्ला ने आगा रुहल्ला को अपने दम पर जनाधार साबित करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि आगा रुहल्ला को पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा जनता के बीच में जाकर जनाधार हासिल करना चाहिए। इससे साबित हो जाएगा कि रुहल्ला को 2024 में अपने दम पर या नेकां की बदौलत जीत मिली थी।
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