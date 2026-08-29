इस्तीफे के बाद किस पार्टी में शामिल होंगे आगा रुहल्ला? नेकां सांसद ने दिए संकेत, करीबियों ने भी किया साफ

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अब पार्टी छोड़ने का एलान किया है। वह नवंबर में नेकां से अलग हो जाएंगे।

इसके बाद सांसद आगा के अगले कदम की अटकलें तेज हो गई हैं। उनका अगला कदम क्या होगा? वे नई पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? ये सवाल अभी हर किसी के जेहन में चल रहा है। हालांकि, अगले कदम को लेकर उनके करीबियों ने साफ कर दिया है।

इन पार्टियों में शामिल होने की अटकलें तेज उनके करीबियों के मुताबिक, आगा रुहल्ला के कांग्रेस या पीडीपी में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, सांसद आग खुद इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है। अटकलों के मुताबिक, वे नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन पीडीपी या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं, रुहुल्ला ने संकेत दिया है कि वह इस्तीफे के बाद बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं।